Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden hain adliyeye böyle götürüldü
Rize’de Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi makamında şehit eden trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tedavi gördüğü hastaneden geniş güvenlik önlemleri altında sorgusu için Rize Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi'nden geniş güvenlik önlemleri altında sorgusu için Rize Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Sabah saatlerinde emniyette sorguya alınan Sarıcaoğlu, Rize Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolü sonrası elleri kelepçeli halde sedye ile taşınarak konulduğu ambulansla adliyeye sevk edildi.
Hastanede bazı vatandaşlar da, yoğun güvenlik önlemleriyle hastaneden çıkarılan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'na sözlü şekilde tepki gösterdi. Rize Adliyesi'ne sevk edilen Sarıcaoğlu'nun savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.
EVİNDE ARAMA YAPILDI, ARACINDA MERMİ ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan, Emniyet Müdürlüğündeki olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri savcılığa teslim edildi.
Zanlının dün gece evinde arama yapılırken, evde bulunan eski telefonları, bilgisayar CD ve harddiskleri ile kitaplarına el konuldu.
Özel aracında ise mermi ele geçirilen zanlının sosyal medya hesapları da incelendi.
SALDIRGANIN YAKINLARI SESSİZ
Sarıcaoğlu’nun memleketi Trabzon’un Of ilçesindeki Saraçlı mahallesi sessizliğe büründü. Sarıcaoğlu’nun ailesinin 4 çocuğundan en küçüğü olan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun anne ve babasının Samsun’da yaşadığı öğrenilirken, evli ve 3 çocuk babası Sarıcaoğlu’nun yakınları olayla ilgili konuşmaktan kaçındı. Sarıcaoğlu’nun doğup, büyüdüğü mahalle halkı, olayın şokunu yaşarken, sessiz kalmayı tercih etti.
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