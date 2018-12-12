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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA - AA
12.12.2018 - 14:28, Son Güncelleme:

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden hain adliyeye böyle götürüldü

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Rize’de Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi makamında şehit eden trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tedavi gördüğü hastaneden geniş güvenlik önlemleri altında sorgusu için Rize Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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  • Rize Emniyet Müdürünü şehit eden İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ambulansla hastaneye götürüldü
  • Rize Emniyet Müdürünü şehit eden İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ambulansla hastaneye götürüldü
  • Rize Emniyet Müdürünü şehit eden İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ambulansla hastaneye götürüldü
  • Rize Emniyet Müdürünü şehit eden İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ambulansla hastaneye götürüldü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi'nden geniş güvenlik önlemleri altında sorgusu için Rize Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sabah saatlerinde emniyette sorguya alınan Sarıcaoğlu, Rize Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolü sonrası elleri kelepçeli halde sedye ile taşınarak konulduğu ambulansla adliyeye sevk edildi.

Hastanede bazı vatandaşlar da, yoğun güvenlik önlemleriyle hastaneden çıkarılan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'na sözlü şekilde tepki gösterdi. Rize Adliyesi'ne sevk edilen Sarıcaoğlu'nun savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

EVİNDE ARAMA YAPILDI, ARACINDA MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, Emniyet Müdürlüğündeki olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri savcılığa teslim edildi.
Zanlının dün gece evinde arama yapılırken, evde bulunan eski telefonları, bilgisayar CD ve harddiskleri ile kitaplarına el konuldu.
Özel aracında ise mermi ele geçirilen zanlının sosyal medya hesapları da incelendi.

SALDIRGANIN YAKINLARI SESSİZ

Sarıcaoğlu’nun memleketi Trabzon’un Of ilçesindeki Saraçlı mahallesi sessizliğe büründü. Sarıcaoğlu’nun ailesinin 4 çocuğundan en küçüğü olan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun anne ve babasının Samsun’da yaşadığı öğrenilirken, evli ve 3 çocuk babası Sarıcaoğlu’nun yakınları olayla ilgili konuşmaktan kaçındı. Sarıcaoğlu’nun doğup, büyüdüğü mahalle halkı, olayın şokunu yaşarken, sessiz kalmayı tercih etti.

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