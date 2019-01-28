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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayati ARIGAN/İSTANBUL(DHA)
28.01.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Rıza Sarraf borçlarını ödemedi... Ebru Gündeş'e haciz şoku

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Rıza Sarraf borçlarını ödemedi... Ebru Gündeş'e haciz şoku

ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinden 'itirafçı' olup çıkan ve New York'ta lüks içinde yaşayan Rıza Sarraf'ın Türkiye'deki borçları, eşi ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in başına dert oldu. Sarraf'ın sahibi olduğu Büyükçekmece'deki lüks sitede bulunan 47 gayrimenkulün toplam 25 bin TL aidat borcu nedeniyle Ebru Gündeş'e haciz ihbarnamesi gönderildi. İhbarnamede Sarraf'ın, Gündeş'teki hak ve alacaklarının 25 bin TL'lik kısmına haciz konulduğu bildirildi. Ünlü sanatçı ise Sarraf'ın kendisinde hak ve alacağı bulunmadığı gerekçesiyle hacze itiraz etti.

Büyükçekmece'deki sitenin yönetimi Rıza Sarraf hakkında aidat borcu nedeniyle 25 bin TL'lik icra takibi başlattı. Sarraf'a ulaşılamayınca alacaklı avukatının talebi üzerine Ebru Gündeş'e haciz ihbarnamesi gönderildi. İhbarnamede 25 bin TL borç nedeniyle Sarraf'ın Gündeş'in nezdindeki hak ve alacaklarının 25 bin TL'lik kısmına haciz konulduğu belirtildi. Ebru Gündeş de avukatı aracılığıyla İstanbul İcra Müdürlüğü'ne itiraz ederek, Rıza Sarraf'ın kendisinden hak ve alacağının bulunmadığını savundu. Bu nedenle haciz talebinin yerine getirilemediğini bildiren Gündeş, haciz kararına itiraz etti.

BÜYÜKÇEKMECE'DE 47 DAİRE

2016 yılının Mart ayında ABD'ye giriş yaparken 'İran yaptırımlarını delme' suçlamasıyla tutuklanan Rıza Sarraf'ın mahkemede 'itirafçı' olmasının ardından New York'ta lüks içinde yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Sarraf'ın Büyükçekmece'deki lüks sitede 47 daire ve dükkanı bulunuyor. Sarraf, bu gayrimenkulleri 22 Kasım 2011 tarihinde üzerine tescil ettirdi. Sitenin adı ile Sarraf'ın eski şirketlerinden birinin adının aynı olması dikkat çekmişti.

 

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