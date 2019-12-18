Riyakar ne demek? Riyakar nedir? Riyakar TDK kelime anlamı

Riyakar kelimesi Arapça kökenlidir. Bu kelime, sıfat, ikiyüzlü, aldatma ve riya vb. kaçınılması gereken ve herkesin kaçınması gereken, topluma aykırı, insanlığa aykırı ve dine aykırı davranış vardır. Riyakar en yaygın olanlardandır ve genelde riyakar nedir diye çok sık sorulur. İkiyüzlülük, dikkat edilmesi gereken ve kaçınılması gereken davranışlardan biridir.

Riyakar Ne Demektir?

"İkiyüzlü" kelimesi, söylediklerini gözlemlemeyen, kelimenin özüne sahip olmayan ve insanları aldatmak için çeşitli yalanlarda yalan söyleyenler için kullanılır. İkiyüzlü insanlar, kendilerini farklı tedavi eden insanlardır. İkiyüzlü ya da ikiyüzlü olan sorusuna en doğru cevap elbette ikiyüzlülüktür.

Dinimizde, ikiyüzlülük insanlar için sahte ibadet, ibadet ve gösterişçilik olarak tanımlanmaktadır. Sevilmek isteyenler, şan ve şeref kazanmak için istekli olanlar ikiyüzlülüğe sıklıkla başvurabilir. Bu, şirk olarak da bilinir. Başka bir deyişle, Allah’tan önce kendi ile övünen insanlara da bu kelime ile tanım yapılabilir.