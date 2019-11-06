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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
06.11.2019 - 19:00, Son Güncelleme:

Riva Kavşağı'nda minibüs devrildi, yaralılar var

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Kuzey Çevre Otoyolu Riva Kavşağı’nda lastiği patlayan yumurta yüklü minibüs takla atarak, devrildi. Yumurtaların etrafa saçıldığı kazayı minibüs sürücüsü yara almadan atlatırken, araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Kuzey Çevre Otoyolu Riva Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametine giden Tanju Kaya yönetimindeki 34 GK 6938 plakalı yumurta yüklü minibüsün lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, bariyerlere çarparak, devrildi. Kasada bulunan yumurtalar yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Kaya kazayı yara almadan atlatırken, yan koltukta oturan Abrurrahim Adım yaralandı. ÿİlk tedavisi olay yerinde yapılan Adım, Ümraniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sürücü ise Riva Polis Merkezi’ne götürüldü. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu’nda 2 şerit trafiğe kapatıldı. Devrilen minibüs vinç yardımıyla kaldırıldı.

Riva Kavşağında minibüs devrildi, yaralılar var

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