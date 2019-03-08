Riva İstanbul’un cazibe merkezi olacak

Demirören Medya’yı ziyaret eden Murat Aydın, projelerini anlattı.

ZEYTİNBURNU’NDA 20 YIL BAŞKANLIK

Sayın Murat Aydın, Türkiye yerel seçimlere kilitlendi. 4 dönem Zeytinburnu Belediye Başkanlığı yaptınız ve bu seçimde Beykoz’dan adaysınız. Sürpriz oldu mu sizin için?

Büyük sürpriz oldu benim için. Türkiye’de olmuş bir şey değil. Biz neticede halkın seçtiği belediye başkanıyız. Zeytinburnu’nda 20 yıl belediye başkanlığı yaptım. Ömrümün büyük kısmı belediye başkanı olarak ve Zeytinburnu’nda geçti. Artık nokta koyacağız derken, yeni bir başlangıç oldu benim açımdan. Sürpriz oldu.

- Beykoz’da hangi eksikleri gördünüz, neler yapacaksınız?

Beykoz her şeyden önce doğa olarak çok güzel bir yer. Zaten Beykoz’a İstanbul’un incisi deniyor. Ama incinin üzeri biraz tozlanmış parlatılması gerekiyor. Beykozlular açısından aidiyet duygusu çok güçlü. Beykoz’da hâlâ birçok mahallede evlerinizin kapısını kilitlemeden gidebiliyorsunuz. Çocuklarınızı, ailenizi komşunuza emanet edip gidebiliyorsunuz. Çok sıcak, insanlar, gençler birbirini tanıyor. Komşuluk ilişkileri var. Bir de Beykoz’un insanı tavrını çok net hemen ortaya koyuyor. İçten pazarlıklı değiller. Geçmişte işçilerin ve yazlıkçıların yaşadığı yerdi. Şimdi öyle değil. Mesela cam 200 yıllık bir serüvene sahip Beykoz’da. Osmanlı’dan başlayan bir serüven. Şişecam 30’lu yıllarda kurulmuş. Osmanlı’dan başlayan cam, kağıt gibi serüvenlerde yatırım yapılan, dolayısıyla işçileri bünyesinde barındıran bir yer. Kundura, Sümerbank gibi tesislerin olduğu yerler varmış. Sonra bu tesisler buradan kalkınca gelecekteki hedefini netleştirememiş Beykoz. Yani yarınlara nasıl yürüyecek? Ben yeni bir Beykozluyum. Annemin rahmetli amcası Beykozlu. Bu sebepten çok sık gider gelirdik. Bir bağımız vardı. Taşındım da Beykoz’a şimdi. Ben artık ömrümün kalan kısmını Beykoz’da geçireceğim. Belediye başkanı seçiliriz ya da seçilemeyiz bilemem. Halkın takdiridir. Seçilemesem de Beykoz’dan çıkmayacağım.

- Beykoz’a AK Parti’nin kalesi gözüyle bakılıyor. Buna rağmen çok fazla sahadasınız.

Hiçbir seçimin garantisi olmaz. Beykozlu bizi kucakladı, çok iyi anlaştık. Orada çok güzel bir uyum da sağladık ama hiçbir seçimin garantisi yoktur. Cumhurbaşkanımızın son seçimlerde orada aldığı oy yaklaşık yüzde 56. Zeytinburnu’na göre 4 puan daha yüksek. Ama yine de garantisi olmaz.

- Tanıyorlar mı sizi Beykoz’da?

Çoğunluk tanıyor. Tanınma konusunda eksikliğimiz yok. Sokakta, ‘Başkanım’ diye hitap ediyor Beykoz halkı.

BEYKOZ’DA EN ÖNEMLİ SORUN İMAR



Demirören Medya’yı ziyaret eden Murat Aydın, projelerini Eren Aka’ya anlattı.



- İlçe halkının beklentisi ne?

Belli problemlerinin çözülmesini istiyorlar. İmar ve mülkiyet. En önemli konu imar. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın sonsuz desteği var. Zaten ilçe belediyesinin, başkanın direkt yapacağı bir iş değil bu. Gerekirse yasal düzenlemelerle çözülecek işler. Ulaşımla ilgili sorunlar da var. Yeni yatırımlar isteniyor. İstihdam alanlarının oluşması beklentisi var. Eğitim kalitesi İstanbul ortalamasının altında. Özellikle ilkokul, orta okul ve liselerde eğitim kalitesinin daha iyi olmasını arzu ediyorlar. Yani yaşam konforunun daha iyi olmasını istiyorlar. Doğal yapısı, fiziki yapısı, sosyal ilişkiler bakımından çok mutlu insanlar ama bu potansiyelin harekete geçirilmesini bekliyorlar. Sosyal yaşam alanları istiyorlar. Biz klasik belediyecilik hizmetlerinin ötesinde asıl gelecekle ilgili projeler yapacağız Beykoz’da. Zaten iktidar partisinin üyesiyiz. Destek çok alacağız yani. Sosyolojik anlamda farklı kesimler bir arada Beykoz’da. Fiziken bir aradalar ama yaşamın diğer alanlarında ayrılar. Sitelerde yaşayanlar, yalılarda yaşayanlar ve bir de gecekondu bölgelerinde yaşayanlar var. Aynı ilçede yaşıyorlar ama farklı dünyaları var. O insanların bir araya getirilmesi lazım. Yeni sosyal yaşam alanları yaratacağız. Kimse kimseden üstün olmasın. Barışın, huzurun kenti olsun istiyoruz.

BEYKOZ’A DENİZ YOLU VE BİSİKLETLE GELSİNLER

- Bisiklet projenizi de Zeytinburnu’ndan Beykoz’a taşıyorsunuz...

“Sağlık ve mutluluk veriyor insanlara. Beykoz bu anlamda uygun değilmiş zannediliyor ama son derece elverişli. Beykoz’da paylaşımlı bisiklet sistemini, elektrikli sistemle entegre edip dik yollarda kullanılabilir hale getireceğiz. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Hisarı’ndan Riva’ya kadar bisikletle gittik. Mükemmeldi. Toplu ulaşımla ilgili yatırımlar tamamlandıktan sonra Beykozlu olmayanların Beykoz’a otomobille gelişini avantajlı olmaktan çıkaracağız. Deniz yoluyla, bisikletle gelsinler.”

BEYKOZLUYA YÜZDE 25 İNDİRİMLİ

- Beykoz için en çarpıcı vaadiniz nedir?

Belediye, Beykoz halkının belediyesi. Beykoz ailesinin bir bireyiyim. Her zaman bana ulaşabilecekler. Beykoz’da istihdamı arttıracak yatırımlara öncülük yapacağız. Özel sektör aracılığıyla yapacağız. Belediye bütçesiyle yapılabilecek işler sınırlı. Beykoz’da diğer faktörleri devreye sokarak büyük istihdam alanları oluşturacağız. Ticareti yaygınlaştırmak, turizmi geliştirmek, eğitim kalitesini arttırmak açısından yapılabilecek birçok şey var. İstanbul’da yaşayanlar gecenin herhangi bir saatinde ‘Nerede kahve içebilirim, yemek yiyebilirim’ dediği zaman akla gelecek yer Beykoz olacak. 24 saat açık mekânların sayısının çok olması lazım. İlk 2 mekânı belediye olarak biz yapacağız. Beykozluya yüzde 25 indirimli olacak buralar.

İmar ve mülkiyet sorununu çözeceğiz

- BEYKOZ’da imar ve mülkiyet problemleriyle ilgili bir rapor hazırlayıp Cumhurbaşkanı’na sunacağız. İnsanların çürük evlerini yeniden yapabilmelerinin önünü açacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yeniden yasal düzenlemeler yapıldı, kanunlar çıkarıldı. Beykoz’un yüzde 90’ını ilgilendiren bir konuda 17 bin 500 tapu son 5 yıl içerisinde vatandaşlara verildi. Artık mülkiyet meselesi ve imarla ilgili konuların ele alınması gerekiyor.

TEMİZLENMESİ BOYNUMUZUN BORCU

- Riva Deresi’ni temizleyecek misiniz?

Orası İstanbul’un en popüler turistik mekânlarından ve kent tarımının yapıldığı yerlerden biri olacak. O dereyi biz temizleyeceğiz. Denizden başlıyorsunuz, içe doğru 15 kilometre gidebiliyorsunuz. Riva Deresi ve çevresinde turizm alanı oluşturulacak. Sosyal donatı ve spor alanları kurulacak, dere ıslah edilecek, bazı bölümler tekne turizmine açılacak, kent tarımı için özelleştirilmiş alanlar sunulacak, dere kenarında spor, dinlenme ve yürüyüş alanları yapılacak, bisiklet yolları yapılacak, kürek, kano gibi su sporlarına imkân verilecek, dere kenarındaki butik otellerle turizm potansiyeli arttırılacak. Dere boyunca kurulacak iskeleler ve teknelerle de su yolu ulaşımı sağlanacak. Turistlerin İstanbul gezisinde Beykoz’un uğrak yer olmasını istiyoruz. İnsanların hafta sonları gelip, 2 gün kalmasını istiyoruz. Doğal hayatı yaşasınlar orada. Hemen yanı başımızda böyle güzel bir doğa harikası varken, neden başka yere gitsin insanlar? Yapılması gereken temizlenmesi. Bu da bizim boynumuzun borcu.

ULAŞIMDAN FESTİVALLERE BEYKOZ PROJELERİ





- ULAŞIM: Beykoz ile Üsküdar arası metro yapımına başlanacak. Metro sistemiyle Anadolu Yakası’nda Gebze’ye, Avrupa Yakası’nda Halkalı’ya bağlanan ulaşım ağı bölgeye kazandırılacak.

- HASTANE: Tepeüstü’ne tam kapasiteli bir hastane yapılacak. Teknolojik cihazlarla donatılacak hastanede nitelikli sağlık personeli hizmet verecek.

- SOKAK HAYVANLARI: Sahipsiz sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyon işlemleri yapılacak. Mevcut Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’nde kapasite arttırımı ve fiziki iyileştirmeler yapılacak.

- AKDEM: Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi’nde engelli bireylere hidroterapi, müzik çalışmaları gibi hizmetler verilecek. Yaşlılara da evde bakım, nakil gibi hizmetler sunulacak. 5-15 yaş arası çocuklara da ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti verilecek.

- MİLLET KIRAATHANESİ: Okumayı teşvik etmek için millet kıraathanesi kurulacak. Burada çay, çorba, kahve gibi ikramlar da ücretsiz verilecek.

- KAPALI MAHALLE HAVUZLARI: İlk etapta 2 tane yapılacak tesislerde yüzme havuzlarının yanı sıra bisiklet park alanları, dinlenme alanları, duş kabinleri, soyunma odaları, cankurtaranlar, su sporları ekipmanları ve yüzme eğitimi programları olacak.

- KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ: Okul çağındaki çocuklardan ev hanımlarına, gençlerden emeklilere kadar her yaş ve kesimden vatandaş için etkinlikler düzenlenecek.

- ALIŞVERİŞ CADDELERİ: Beykoz’da çok sayıda butik alışveriş caddesi oluşturulacak. Bu caddelerde mağazalar, 24 saat açık mekânlar, meydan, restoran ve kafeler, oyun alanları, sinema salonları ile el sanatları ve cam sergileme stantları olacak.

- CAM: Cam ürünlerinin üretimine yönelik eğitim, uygulama ve sunum atölyeleri kurulacak. Sertifika programları açılacak. Minik atölyeler kurulacak. Cam üretimi ve satışı yapan sanatkârlar desteklenecek.

- KENT TARIMI: Tarımsal üretim teşvik edilecek, üretici desteklenecek, tüketici uygun fiyatlı doğal ürünlere ulaştırılacak.

- FESTİVALLER: Mayıstan eylüle kadar her hafta festivaller düzenlenecek. Festivaller kapsamında konserler, seminerler, konferanslar, sergiler, eğlence parkurları, Beykoz kimlikli ürünlerin satış noktaları ve yarışmalar yer alacak.

- BEYKOZ BAHÇESİ: Birçok bitki örneğinin yer alacağı bir bahçe kurulacak. Bahçe içinde inşa edilecek herbaryum ve tohum bankası ile bitki mirası akademik çalışmalarla korunacak. İçerisinde yürüyüş yolları, doğa parkurları ve dinlenme alanları da olacak.

- BEYKOZKART: Beykozkart’la belediyeye bağlı sosyal tesislerde, otoparklarda, kent tarım satış noktalarında, yüzme havuzları ve spor tesislerinde, kültür merkezindeki biletli etkinliklerde indirim yapılacak.

- AKILLI SİSTEMLER TEKNOPARKI: Teknopark’ta gençler ileri teknolojiyle buluşturulacak. Robot drone yapımı, robotik kodlama, yazılım üretimi gibi faaliyetlere imkân verilecek.

- SPOR YATIRIMLARI: Yeni spor tesisleri yapılacak. Eski tesisler bakımdan geçirilecek. Beykoz Spor Kompleksi’nde 10 bin kişilik stat, kapalı spor salonu, yüzme havuzu, yürüyüş ve koşu parkurları, millet kıraathanesi, kafeler olacak.

- TELEFERİK: Kaymakdonduran ile Yuşa Tepesi arasına teleferik kurulacak. Çevre düzenlemesiyle de Yuşa Türbesi’ne yılda 10 milyon turistin gelmesi sağlanacak.