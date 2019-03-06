Riskli yapı çağrısı

BAY KEMAL BUNLARI BİLMEZ

Geçenlerde, İstanbul’da bu CHP’nin bir adayı var ya, çıkmış diyor ki, ‘AK Partili belediyelerde kültür merkezi yok, kreş yok’. İstanbul bir aday tanıtımı yapmak istediniz, nerede yaptınız? Haliç Kongre Merkezi’nde yaptınız. Eğer bir tane kongre merkeziniz olsaydı, gider orada yapardınız. Niye Haliç Kongre Merkezi’ne geldiniz? Demek ki sizde yok. Ama AK Parti, o Sütlüce mezbahasını kültür merkezine dönüştürdü. Bay Kemal bunları bilmez. Ama Bay Kemal’in gönderdiği belediye başkan adayları hiç bilmez. Sen önce Beylikdüzü’nde ne var, ona bak. Orada bir tane şöyle ufacık bir kültür merkezi yaptım diye hava atma. Önce çöplükleri temizle. İstanbul’un AK Partili belediyelerin hemen hemen tamamında kültür merkezi, kreş vardır.

MEYDANA ÇIKAMAZ Kİ

(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki günkü Sancaktepe ziyareti) Biliyorsunuz, İstanbul’dan aday olduğu zaman Kâğıthane’ye ‘Kâğıttepe’ diyen adamdır. Dün de buraya gelmiş. Herhalde salon toplantısı mı yaptı? Meydana çıkamaz ki. Meydana çıkıp da ne yapacak? Neymiş, adayı burayı çok iyi tanıyormuş. Tanımak değil, iş yapmak iş.

Yaparsa AK Parti yapar. Sancaktepe’ye 400 yatak kapasiteli devlet hastanesi yaptık. Bölgenin en büyük şehir hastanesini de Sancaktepe’ye yapmak için hazırlanıyoruz. Bay Kemal’i iyi tanımak lazım. (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü dönemindeki hastane görüntülerini izleterek) Zaten yalancılığı yargıyla müsecceldir.

TAPU SORUNUNU ÇÖZDÜK

Sancaktepe’de tapu sorununu yüzde 95 oranında çözdük. Toplam 3 bin 163 parselde, 5 bin 744 Sancaktepeli’nin tapularını teslim ettik. Bak biz yaptığımızı anlatıyoruz. Onlar ne anlatıyor acaba? Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda, İstanbul genelinde 23 ilçede, 65 bin 399 adet riskli yapı tespit ettik. Allah göstermesin aynen Kartal’da yaşadığımızı bir yerlerde de yaşayabilirdik değil mi? Tedbirimizi almamız lazım. Bunun için de bu riskli yapılarda bulunan 245 bin 153 adet konut ve işyerinin yıkımını yaptık. Buradan sesleniyorum. Ne olur diyorum bize yardımcı olun. Bak, kiranızı, her şeyinizi veriyoruz, vereceğiz. Şu ana kadar, hak sahiplerine 1 milyar 490 milyon liralık kira yardımı yaptık. Yeter ki, bu evler boşalsın, oraları yıkalım ve gönüllülük esasına dayalı olarak yeni konutları yapıp, o sağlam konutlara halkımızı taşıyalım.

ATAŞEHİR SOYGUN YERİ

Sancaktepe’de iki dönem belediye başkanlığı yapan İsmail Erdem’i AK Parti Ataşehir belediye başkan adayı olarak gösterdik. Biliyorsunuz Ataşehir bir soygun yeri oldu. Her türlü ortam, alavere, dalavere, yalan, her şey var. Niye? Çünkü Bay Kemal’de de yalan var.

DÜNYADA ÖRNEĞİ OLMAYAN

İnşası devam eden hızlı tren hatlarıyla İstanbul’u, ülkemizin dört bir noktasına bağlayacağız. Yine İstanbul’a 475 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol yaptık. Büyükçekmece Çatalca ile Yassıören ayrımı, Subaşı Çatalca bölünmüş yollarındaki çalışmaları bu yıl tamamlıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu’nun ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu’nun İstanbul’a yakın kesimlerinin inşası devam ediyor. Dünyada örneği olmayan bir projenin, üç katlı Büyük İstanbul Tüneli projemizin etüt çalışmalarına başladık. Proje içindeki raylı sistemlerden saatte 75 bin yolcu taşınacak. Kara yolundan ise günde 120 bin araç geçebilecek. Bu yıl etüt projesini tamamlayıp yap-işlet-devret modeliyle ihalesini yapacağız... Hedefimiz 190 kilometreyi bulan tüneller ve bin 100 kilometrelik metro hatlarıyla İstanbul’u dünyanın en yaygın ulaşım ağıyla donatmaktır.

CHP’LİLER GİBİ KUTLAMAYACAĞIZ

RAMİ Kışlası’nı da kütüphane yapıyoruz. Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak, 6 milyon cilt kitaba sahip olacak. Orada atölyeler oluşturacağız, mücellithane, bunlar olacak. Hattatlar yetiştireceğiz. ‘Nereden nereye’ diyeceksiniz. Rami Kışlası’nda benim esnaflığım var, çalıştım orada. İnşallah iki etabı bitti, üçüncü etabın ihalesini yapıyoruz ve Rami Kışlası’nı da bambaşka güzelliğe kavuşturacağız.

Tapu meselesi ilçemizin (Eyüp) 50 yıldır kanayan yarasıydı. Attığımız adımlarla tapu sorununu büyük ölçüde çözdük. Özellikle Nişanca, Yeşilpınar ve Karadolap mahallelerimiz başta olmak üzere kalan kısımların çözümü için de gereken talimatı verdim. Bunu bu CHP’liler suistimal ederler bunu da bilmenizi isterim. İlçe genelinde 274 bin metre doğal gaz hattı döşedik. Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP’li belediye başkanından devraldım, İstanbul’da 50 bin eve doğal gaz gidiyordu. Ben cezaevine giderken 1 milyon 250 bin eve doğalgaz gidiyordu. Şu anda İstanbul’da 6.5 milyon evde doğalgaz var. George, Hans, Helga doğalgazı kullanacak da benim Ayşem, Fatmam, Ahmetim, Mehmetim niye kullanmasın?

İnşallah 31 Mart akşamı zaferimizi hep beraber kutlayacağız. Biz tabii CHP’liler gibi kutlamayacağız. Bizim kutlama şeklimiz farklı. Bizim onlara benzemez.

50 BİN SOSYAL KONUT

“2019 yılında 67 şehrimizde 140 proje ile 50 bin yeni sosyal konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Proje bedeli 10 katrilyon lira olan bu konutlar 75 metrekare ile 128 metrekare arasında inşa edilecek. Fiyatları 116 bin lira ile 399 bin lira arasında değişecek. Alt gelir grubuna yönelik olanların taksitleri 388 liradan başlayacak ve ödeme süresi 20 yıl olacak. Bugün burada TOKİ’nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Yarın, Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Talep toplama işi 45 gün sürecek. Sonra da hızla diğer süreçlere geçiyoruz.”

Erdoğan’ın açıkladığı 50 bin konutun, 6 bin 300’ü İstanbul’da, 2 bin 934’ü Ankara’da, 2 bin 584’ü de İzmir’de olacak.





8 BİN MEKTUBA CEVAP YAZDIM

Karşınızda Kasımpaşalı bir evladınız olarak konuşmuyorum. Bildiğiniz gibi İstanbul Fatih İmam Hatip’i bitirdikten sonra, bizi o zaman üniversiteye almıyorlardı.

Orayı bitirdim. Sonra okuduğumuz derslerden bize fark ders imtihanı dediler. Altı dersten, geldim Eyüp Sultan’da verdim. Öylece üniversiteye girme şansı yakaladım. Diploması Eyüp Sultan Lisesi olan bir Cumhurbaşkanınız var. Bu şehir için, bu şehrin insanları için hiçbir şey yapmayanlar bizim çalışmalarımızı engellemek için adeta seferber oldular.

Dörtlü çete. Biz de cumhur ittifakını kurduk. Sonuçta allem ettiler, kallem ettiler bizi görevimizden uzaklaştırıp demir parmaklıklar arkasına göndermeyi başardılar. E ne oldu? Gittik, 4 ay 10 gün yattık, çıktık. Partimizi kurduk 16 ay sonra tek başımıza iktidara geldik. Olay bu kadar basit. Bizim milletimizle aramızda kalpten kalbe giden, gönülden gönüle giden bir yol var. Cezaevinin duvarları ve demirleri bu yolu kapatmaya yetmedi. Yaklaşık 8 bin mektup aldım cezaevinde. Ama tüm gece, sabah namazına kadar o mektuplara cevap yazdım. Cevap yazmadığım tek bir mektup yok. Niye? O bağı kopartmayacaksınız. Anadolu’nun değişik yerlerine gittiğimde, bakıyordum ki bazı gençler, çocuklar çerçevelettikleri o mektuplarla karşıma geliyorlardı.