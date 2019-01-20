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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
20.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Riski gördüler önlem almadılar

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Riski gördüler önlem almadılar

Ankara'daki tren kazasına ilişkin sürdürülen soruşturmada tutuklanan makasçı Osman Yıldırım avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak, TCDD Genel Müdürü’nün de aralarında bulunduğu 10 üst düzey yöneticinin görevinden alınmasını istedi.

Başvuruda, “TCDD yönetimi riski öngörmüş, gerçekleşmesi durumunda karşı karşıya kalacağı sonuçları değerlendirmiş, ancak trenleri çalıştırmama maliyetine katlanmadığından riski kabul etmiştir” görüşü savunuldu. Başvuruda, kaza öncesinde Ankara YHT Gar Doğu makas grubundan birçok ters makastan giriş - çıkış hadisesinin meydana geldiğinin yöneticiler tarafından bilindiğinin savcılık dosyasındaki yazışmalardan anlaşıldığına dikkat çekildi.

İnşaat çalışmaları nedeniyle kazanın olduğu hatta sinyalizasyon sisteminin iptal edilerek, trenlerin TMİ (Trafiğin Merkezden İdaresi) denilen sisteme geçildiği dosyaya yansımıştı. Dilekçede, “Tren sevkleri, TMİ trafik kontrolörü olmayan, bu konuda yenilenmiş eğitime ve deneyime sahip olmayan, TMİ sisteminin risk ve tehlikeleri, olası personel hataları konusunda öngörüsü olmayan trafik kontrolörleriyle yönetildi” bilgisine de yer verdi. Dilekçede, özetle şöyle denildi: “TCDD’nin kaza ve olayların analiz, değerlendirme ve raporlama konularındaki birikimleri ile ilkel ve kazalara açık trafik yönetim sistemini kuranların profesyonel yetkinlikleri birlikte değerlendirildiğinde, yönetimin riski öngörmemiş olması mümkün değildir. TCDD yönetim riski öngörmüş, gerçekleşmesi durumunda karşı karşıya kalacağı sonuçları değerlendirmiş, ancak trenleri çalıştırmama maliyetine katlanmadığından riski kabul etmiştir. Riskin gerçekleşmesi ve sonuçları TCDD yönetiminin sorumluluğundadır.”

DELİL KARARTABİLİRLER

Başvuruda, “TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş yönetimi, kazanın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için toplanması gereken bilgi, belgeler üzerinde etkilidir. Personelin amiri olarak tanık beyanlarını da etik edecek konumdadır. Soruşturmanın selameti açısından, TCDD bünyesinde ardı ardına acı sonuçlar doğuran kazaların meydana gelmesinde sorumlulukları bulunduğu kuşkusuz olup, bulundukları görev, kullandıkları yetkiler açısından delil karartma, yok etme, yanıltıcı delil oluşturma, yazılan müzekkerelere verecekleri veya vermeyecekleri cevaplarla soruşturmayı kendi istedikleri yönlere çekebilme, amir sıfatlarının oluşturacağı, korku ve baskı ile tanık ve diğer şüphelilerin beyanlarına etki ederek soruşturmayı yanlış yönlendirme konumunda bulunmaktadırlar.”

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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