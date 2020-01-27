RİP ne demek?

İngilizce bir kelime olan RİP, Rest İn Peace kelimesinin kısaltılmış halidir. Türkçe manasıyla "Huzur içinde yatsın" anlamına gelen RİP, Hristiyanlar tarafından sıkça kullanılmaktadır.

RİP kelimesi 18. yüzyılda mezar taşlarında da bulunur ve bugün birinin ölümünden bahsederken yaygın olarak kullanılmaktadır.