Haber Giriş: 27.01.2020 - 07:44,
RİP ne demek?
RİP kelimesi, özellikle yurt dışında hayatını kaybeden ünlü isimlerin ardından sıkça duyulmaktadır. Ünlü isimlerin ardından sosyal medya gibi mecralardan RİP ifadesinin kullanılması ve bu ifadenin pek çok ülkeye yayılması dolayısıyla RİP kelimesinin anlamı merak uyandırıyor. Peki, RİP ne demek? İşte, RİP kelimesinin manası
İngilizce bir kelime olan RİP, Rest İn Peace kelimesinin kısaltılmış halidir. Türkçe manasıyla "Huzur içinde yatsın" anlamına gelen RİP, Hristiyanlar tarafından sıkça kullanılmaktadır.
RİP kelimesi 18. yüzyılda mezar taşlarında da bulunur ve bugün birinin ölümünden bahsederken yaygın olarak kullanılmaktadır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle