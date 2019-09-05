Ribaund nedir?
Basketbol terimlerinden biri olan ribaund kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Pek çok basketbol kocu oyuncusuna göre ribaund almak maç kazanmak için kilit rol taşır. Peki, ribaund nedir?
Ribaund basketbolda bir topun basketbol potasına çarpıp havada döndükten sonra basket olmadan havada tutulmasına denir. İki tür ribaund vardır; birinci ribaund Savunma Ribaundu, ikincisi ise Hücum Ribaundudur. Savunma Ribaund'u bir kişinin kendi potasından ribaund almasıdır. Hücum Ribaund'u ise rakip takımın potasından ribaund almaktır. Basketbol maçlarında oyuncunun attığı sayı ve bloklarıyla beraber aldığı ribaundlar da istatistik olarak tutulmaktadır.
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