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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
26.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Rezil savunma! ‘Büyük kadın kaçırmak zor onun için küçük çocuk kaçırdım’

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Rezil savunma! ‘Büyük kadın kaçırmak zor onun için küçük çocuk kaçırdım’

Kaçırdıkları 8 yaşındaki Suriyeli S.E.M.’ye cinsel istismarda bulunan Mehmet Bekmez ve kardeşi Halil Bekmez, 42’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mehmet Bekmez’in savunması ise kan dondurdu.

İSTANBUL Sancaktepe’deki bir Kuran kursuna giden 8 yaşındaki Suriyeli S.E.M., 14 Temmuz 2017’de, su satan Mehmet Bekmez (45) ve kardeşi Halil Bekmez (40) tarafından kaçırıldı. Küçük kızı otomobile bindiren abi-kardeş, daha sonra aracı Şile yolu üzerindeki ormanlık alana sürdü. Burada Mehmet Bekmez küçük kıza cinsel istismarda bulunurken, kardeşi Halil Bekmez otomobilin yanında bekledi. Çocuğu yeniden kaçırdıkları yere götürmek üzere yola çıkan Bekmez kardeşler, Sultanbeyli’de bir kamyona arkadan çarptı. Küçük kızın, kaza sonrası kendilerine yardıma gelen vatandaşlara kaçırıldığını söylemesi üzerine iki kardeş dövüldü. Polis ekipleri tarafından linçten kurtarılan Mehmet Bekmez gözaltına alınırken, kaçan kardeşi Halil Bekmez 1 gün sonra evine girmeye çalışırken yakalandı. 2000 yılında işlediği cinsel istismar suçundan 18 yıl hapis cezası alan ve bir süre önce cezaevinden tahliye olan Mehmet Bekmez savunmasında, “Cinsel isteklerime hâkim olamıyorum. Yaşı büyük bir kadını kaçırmam ve ilişkiye girmem zor olduğu için yaşı küçük bir kız çocuğunu kaçırmaya karar verdim” dedi.

İSTİNAF BAŞVURUSUNA RET

Tutuklanan Bekmez kardeşler Anadolu 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ‘nitelikli cinsel saldırıda bulanmak’ suçundan 30’ar yıl, ‘cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da 12’şer yıl olmak üzere toplamda 42’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu kararın ardından tarafların İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurmaları üzerine dosyaya bakan 20’nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuki aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu ve cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını belirterek istinaf başvurusunun reddine karar verdi.

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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