Rezidansta vahşet! Taşla vurdu, kelepçeyle boğdu, valize koydu

DİDEM Mengü’den (30) haber alamayan arkadaşları, 9 Aralık gününden beri sosyal medya hesaplarından yaptıkları çağrılarla genç kadını arıyordu. Arkadaşları paylaşımlarında, “Pazartesi akşam 18.30 sonrası Samandıra gişelerden Kartal tarafına gittiği HGS ile doğrulandı. Nereye, kime, neden gidiyordu? Bu gelişme ile ilgili bilgisi olan paylaşabilir mi?” diyordu. Mengü’nün ailesi de polise başvurdu.

‘10 YILDIR GÖRÜŞÜYORDUK’

Mengü’yü bulma çalışmaları sürerken önceki akşam saat 21.00 sıralarında, evli ve 2 çocuk babası müteahhit Abdülselam Günay (29) teslim oldu. Günay, Mengü’yü aralarındaki tartışma sonrası alkolün etkisiyle öldürdüğünü itiraf etti.

Polis, genç kadının cesedini Abdülselam Günay’ın verdiği bilgiler doğrultusunda İstanbul Maltepe’deki bir rezidansta, valiz içinde buldu. Başında derin bir yara ve boynunda plastik kelepçe vardı. Cinayette kullanılan kanlı kaldırım taşı ve kanlı çarşaflar ise bir başka valizin içindeydi. Mengü’nün cesedi, odada yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Günay ise emniyetteki sorgusunda, rezidans dairesini 3 ay önce kiraladığını ve geçen pazartesi akşam saatlerinde Mengü ile buluştuğunu söyledi.

Mengü’yle 10 yıldır görüştüklerini anlatan Günay, “Akşam buluştuk, alkol aldık, birlikte olduk. Tartışma çıktı. Karşılıklı küfürleşme sırasında Didem’e vurdum. O da bana karşılık verdi. Bunun üzerine iyice öfkelendim ve kaldırım taşıyla başına vurdum. Öldüğünü anlayınca oradan Didem Mengü’nün arabasıyla kaçtım ve gündüz tekrar daireye geldim. Didem’i valize koydum. Telefonunu yanıma aldım” dedi. Çift arasındaki kavganın başlama nedeninin Günay’ın alkol aldıktan sonra eşinden bahsetmeye başlaması olduğu, Mengü’nün de Günay’ın kendi yanında eşinden bahsetmesine tepki göstermesi üzerine tartışma çıktığı iddia edildi.

KAMERALAR PLANI BOZDU

Mengü’nün aracı Maltepe’de bir otoparkta bulundu. Günay yaşadığı pişmanlık nedeniyle polise teslim olduğunu söyledi ancak iddiaya göre, içinde ceset olan valizi alarak dışarıda bir yere atacaktı. Rezidanstaki kameraları görünce fark edileceğini düşünerek vazgeçti ve ‘Pişmanım’ diyerek teslim oldu. Günay, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Günay, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.