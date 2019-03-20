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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.03.2019 - 08:01, Son Güncelleme:

Rezidansta şüpheli ölüm! Marketin üzerine düştü: Bir kişi gözaltında

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İSTANBUL Küçükçekmece'de bulunan 14 katlı bir rezidansın 9.katından düşen bir kadın hayatını kaybetti. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis, çilingir yardımıyla girdiği dairede beş buçuk saatlik detaylı inceleme yaptı. Polis ekipleri bir kişiyi gözaltına alırken, yan dairede oturan 4 kişinin ifadesine başvurdu...

Olay, saat 01.00 sularında Küçükçekmece İnönü Mahallesindeki 14 katlı bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kadın, rezidansın 9.katından, binanın zemin katında yer alan marketin üstüne düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede, kadının yaşamının yitirdiğini belirledi. 

Bunun üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri olay yerinde ve kadının düştüğü balkon çevresinde inceleme yaptı. Ancak düştüğü öne sürülen kadının erkek arkadaşı tarafından camdan atıldığı ileri sürülmesi üzerine ise Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Cinayetten şüphelenen ekipler, kadının düştüğü balkon üzerinde ve 9’uncu kattaki daireye çilingir yardımıyla girerek, beş buçuk saatlik bir detaylı inceleme yaptı. 

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin incelemelerini tamamlanmasının ardından ceset, cenaze aracıyla otopsi işlemleri için Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. 

Cinayetten şüphelenen ekipler bir kişiyi gözaltına aldı. Detaylı bir şekilde inceleme yapan polisler rezidansın yan dairelerinde oturan, biri kadın 4 kişiyi ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. 

Kadının kimlik tespiti ve nasıl öldüğünün yapılacak detaylı çalışmaların ardından belli olacağı öğrenildi. 

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