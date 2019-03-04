Rezidansta sır ölüm! Ablası karşısında polisleri görünce öğrendi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRezidansta sır ölüm! Ablası karşısında polisleri görünce öğrendi...
GeriGündem Rezidansta sır ölüm! Ablası karşısında polisleri görünce öğrendi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
04.03.2019 - 09:01, Son Güncelleme:

Rezidansta sır ölüm! Ablası karşısında polisleri görünce öğrendi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Adana'da rezidansta oturan ablasının yanına gelen genç kadın, 11. kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Hiçbir şeyden haberi olmayan abla S.Z. ise polisin kapıyı çalmasıyla kız kardeşinin hastaneye kaldırıldığını öğrendi...

Olay merkez Seyhan ilçesi, Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde rezidanstan işe gitmek için çıkan bir kişi çocuk oyun alanının yanındaki çimenlik alanda bir kadının yerde yattığını görünce hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına kalp masajı yaptıktan sonra ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, genç kadının 32 yaşındaki A.T. olduğunu, önceki gün ablası S.Z.'nin yanına geldiğini belirledi. 15 katlı rezidansın 11. katında oturan abla S.Z. polisin kapıyı çalmasıyla kız kardeşinin hastaneye kaldırıldığını öğrendi.

Polis evde yaptığı incelemede evin bir penceresinin açık olduğunu tespit etti. Kadının düştüğünü ya da atladığını gören olmadığı için A.T.'nin açık olan pencereyi ya hava almak için açtığı ya da intihar etmek için açtığı değerlendiriliyor.

Hastaneye kaldırılan kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

TV'de gördüğü doktora gitti... Bu hale geldi!

Rezidansta sır ölüm! Ablası karşısında polisleri görünce öğrendi...

CHP'yi karıştıran yasak aşk skandalı

İnşaatlar yükseliyor! Uzmanlar uyardı: Tehlike çok büyük