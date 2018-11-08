Rezidansta asit izi
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin incelemeler devam ederken, dün çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluk rezidansında asit ve başka kimyasalların izine rastlandığını duyurdu. Al Jazeera’ye isim vermeden konuşan bir savcılık kaynağı, Kaşıkçı’nın parçalanmış cesedinin, başkonsolosun rezidansındaki bir odada asitte eritildiğini aktardı. Kaynak, konsolosun konutundaki kuyuda yapılan incelemelerde hidroflorik asit ile başka kimyasalların izinin bulunduğunu kaydetti.
KEMİĞİ ERİTEN BİR MADDE
Güçlü eritme özelliğine sahip olan hidroflorik asidin, özellikle kemiğin erimesi konusunda etkili olduğu biliniyor. Türk emniyet güçlerinin konsolosluk rezidansını aramasına, Kaşıkçı’nın kaybolduğu 2 Ekim tarihinden iki hafta sonra izin verilmişti. Al Jazeera muhabiri Andrew Simmons, “Kaynağın ifadelerine göre öyle görünüyor ki, bu iki haftalık sürede cesedi ortadan kaldırmak için asit kullanılmış” dedi.
Suudi Arabistan yönetimi, rezidansta ikâmet eden İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi’yi, cinayetten sonra Riyad’a geri çekmişti. İstanbul Başsavcılığı, cesedi hâlâ bulunamayan Kaşıkçı’nın, konsolosluğa girdikten hemen sonra boğularak öldürüldüğünü ve cesedin parçalanarak yok edildiğini açıklamıştı.
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