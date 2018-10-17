Rezidans neden aranmadı? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRezidans neden aranmadı? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı
GeriGündem Rezidans neden aranmadı? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
17.10.2018 - 10:18, Son Güncelleme:

Rezidans neden aranmadı? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için değerlendirmede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Konsolosluğa girildi. Viyana Sözleşmesi çerçevesinde ancak ilgili ülkenin talebiyle bu sağlanabilir. İlgili ülkenin talebiyle bu gerçekleştirildi. Şimdi rezidansla ilgili karar var. Bu da yine ilgili ülkenin onayıyla mümkündür. Bu onayı gösterdiği andan itibaren adımlar atılacaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

KAYIP GAZETECİ KAŞIKÇI...

Uluslararası açısından da Türkiye açısından da dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir 2 Ekim olayı olarak değerlendirebiliriz. Bunun benzerleri de yaşanmış değil. Bu tip olayların, benzer iddiaların dillendirildiği dünyada hemen hemen çok rastladığımız bir olay da değil.

Ama bu olayın ilk duyulduğu, ihbarın ilk geldiği, nişanlısının ilk dillendirdiği dakikadan itibaren iki şeyi Türkiye tahkim etti. Birisi hukukun gereğini, ikincisi soğukkanlılığı.

Hem uluslararası alanda işbirliğini, hem bahsedilen ülkeyle işbirliği konusunda hem sabırlı davrandı, hem de tüm dünyayla paylaştı.

Burada bir yargı, hukuk süreci söz konusu. Burada olayın ilk oluşum anından yani ihbarın verildiği ilk andan itibaren adım adım bu süreci hukuk gözetimi altına aldı. Ve oraya gelene kadar savcılık soruşturmasıyla ve diğer adımların takibiyle bunu gerçekleştirildi.

Konsolosluğa da girildi. Viyana Sözleşmesi çerçevesinde ancak ilgili ülkenin talebiyle bu sağlanabilir. İlgili ülkenin talebiyle bu gerçekleştirildi. Şimdi rezidansla ilgili karar var. Bu da yine ilgili ülkenin onayıyla mümkündür. Bu onayı gösterdiği andan itibaren adımlar atılacaktır.

HENÜZ BÖYLE BİR ONAY YOK MU?

Bunlar hep hukuki süreçlerdir. Burada doğru cümleler kurmak lazım. Bir kabul var ama başlanmasına yönelik adımda bir ortak mutabakat gerekir. Bu ortak mutabakat bekleniyor. Sonra bu adım da gerçekleşir.

GECİKME VAR MI?

Değerlendirilebilir, tartışılabilir. Ama hep beraber sabırla olayın sonucunu bekleyelim. Gerek uluslararası alanda, gerek bizim medyada, gerek iletişim ağlarında çok çeşitli değerlendirmeler yapılıyor. Bazıları kulaktan dolma değerlendirmeler, bazıları bir takım sızan kırıntılardan değerlendirmeler.

Bir olay var, bütün dünya ilgileniyor. ABD Başkanı değerlendirme yapıyor, Suudi Arabistan netice itibariyle bizlere soruluyor. Dikkat ettiyseniz bir tek değerlendirme yapmadık. Ben ilk kez konuşuyorum. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı, konsoloslukta ne olup olmadığını yargılamanın sonucunda bilir. Herkes soruşturmanın sonucunu beklesin.

SES KAYITLARI VAR MI?

Bunların hepsi yargılama sonucunda ortaya çıkacaktır. Sonra ikide bir ABD üzerinden bana değerlendirme yaptırmayın. Kendimi Amerika'ya karşı zor tutuyorum, bir hasımlığımız da söz konusu. Yaptığı değerlendirmeleri kendileri ortaya koysunlar.

HAYATTA MI ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Kendi kanaatlerim var. Ama İçişleri Bakanıyım. Benim de şahsi olarak kanaatlerim söz konusu. Kanaatlerim kuvvetli ama bu yargılamanın işidir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Rezidans neden aranmadı? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Ve iyi haber geldi! Tam 15 gün sürecek…

Delil bulundu konsolos uçtu