Rezidans neden aranmadı? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

KAYIP GAZETECİ KAŞIKÇI...

Uluslararası açısından da Türkiye açısından da dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir 2 Ekim olayı olarak değerlendirebiliriz. Bunun benzerleri de yaşanmış değil. Bu tip olayların, benzer iddiaların dillendirildiği dünyada hemen hemen çok rastladığımız bir olay da değil.

Ama bu olayın ilk duyulduğu, ihbarın ilk geldiği, nişanlısının ilk dillendirdiği dakikadan itibaren iki şeyi Türkiye tahkim etti. Birisi hukukun gereğini, ikincisi soğukkanlılığı.

Hem uluslararası alanda işbirliğini, hem bahsedilen ülkeyle işbirliği konusunda hem sabırlı davrandı, hem de tüm dünyayla paylaştı.

Burada bir yargı, hukuk süreci söz konusu. Burada olayın ilk oluşum anından yani ihbarın verildiği ilk andan itibaren adım adım bu süreci hukuk gözetimi altına aldı. Ve oraya gelene kadar savcılık soruşturmasıyla ve diğer adımların takibiyle bunu gerçekleştirildi.

Konsolosluğa da girildi. Viyana Sözleşmesi çerçevesinde ancak ilgili ülkenin talebiyle bu sağlanabilir. İlgili ülkenin talebiyle bu gerçekleştirildi. Şimdi rezidansla ilgili karar var. Bu da yine ilgili ülkenin onayıyla mümkündür. Bu onayı gösterdiği andan itibaren adımlar atılacaktır.

HENÜZ BÖYLE BİR ONAY YOK MU?

Bunlar hep hukuki süreçlerdir. Burada doğru cümleler kurmak lazım. Bir kabul var ama başlanmasına yönelik adımda bir ortak mutabakat gerekir. Bu ortak mutabakat bekleniyor. Sonra bu adım da gerçekleşir.

GECİKME VAR MI?

Değerlendirilebilir, tartışılabilir. Ama hep beraber sabırla olayın sonucunu bekleyelim. Gerek uluslararası alanda, gerek bizim medyada, gerek iletişim ağlarında çok çeşitli değerlendirmeler yapılıyor. Bazıları kulaktan dolma değerlendirmeler, bazıları bir takım sızan kırıntılardan değerlendirmeler.

Bir olay var, bütün dünya ilgileniyor. ABD Başkanı değerlendirme yapıyor, Suudi Arabistan netice itibariyle bizlere soruluyor. Dikkat ettiyseniz bir tek değerlendirme yapmadık. Ben ilk kez konuşuyorum. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı, konsoloslukta ne olup olmadığını yargılamanın sonucunda bilir. Herkes soruşturmanın sonucunu beklesin.

SES KAYITLARI VAR MI?

Bunların hepsi yargılama sonucunda ortaya çıkacaktır. Sonra ikide bir ABD üzerinden bana değerlendirme yaptırmayın. Kendimi Amerika'ya karşı zor tutuyorum, bir hasımlığımız da söz konusu. Yaptığı değerlendirmeleri kendileri ortaya koysunlar.

HAYATTA MI ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Kendi kanaatlerim var. Ama İçişleri Bakanıyım. Benim de şahsi olarak kanaatlerim söz konusu. Kanaatlerim kuvvetli ama bu yargılamanın işidir.