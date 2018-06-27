Rezervasyon patladı... Talebe yetişemiyorlar

Seçimler nedeniyle yerli turistin boşattığı turizm beldeleri, seçimlerin ilk turda sonuçlanmasının ardından tekrar hareketli günlerine geri döndü. Otel ve seyahat acentesi sahipleri, seçimin temmuz ayındaki 2. tura kalmamasının turizm açısından yararlı olduğuna dikkat çekerek, hafta sonunda yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tamamlanmasıyla yerli turist sayısında artış beklediklerini söyledi. Turizmciler seçim gecesinin hemen ardında otel rezervasyonları artarken çağrı merkezleri de hareketlendi.

Merkezi Antalya’da bulunan Welcome Tur’un Genel Müdürü Alpaslan Ünsal, “Önceki gün 3 bin 800 çağrı aldık” dedi. Ünsal seçim öncesi yaşanan durgunluğun sona erdiğini belirterek, “Seçim sürecine girdiğimizde çağrılar bir anda durmaya başlamıştı. Çok çaplı olamasa da iptaller almıştık. Seçimin birinci mi yoksa ikinci turda mı bitecek beklentisi netleşti. Bu arada çok çağrı almıştık ama bir türlü satışa yansımıyordu. Günde 2 bin 500, 3 bin çağrıyı bulduğumuz günler oldu. Seçim sürecinin noktalanması ile görüştüğümüz binlerce misafirlerimiz tatillerini satın almak için çok ciddi bir çağrı almaya başladık” dedi.

TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Yahya Yavuz ise “Seçimlerin ilk turda bitmiş olması ve toplumun da istikrardan yana oy kullanması neticesinde seçim akşamı itibariyle, sonuçlar alınır alınmaz bölgemize inanılmaz bir talep başladı” dedi. Öte yandan Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt ise , seçimin öne alınmasıyla yerli turist açısından ilçede 3-4 günlük sakinlik yaşandığına dikkat çekerek, “Seçimin 2. tura kalmaması da turizm sektörü açısından, doluluk oranı açısından iyi oldu” dedi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Bodrum Başkanı Sevinç Gökbel de rezervasyonlar için “Bazı işletmeciler ‘Talebe yetişemiyoruz’ diye konuşuyor. Durum bu” dedi.

‘YERLİ TURİSTİ BEKLİYORUZ’

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, “Şu an Marmaris ve çevresinde İngiltere, Rusya, Almanya ile Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden misafirlerimiz tatil yapmaktalar. Bölgemizin tek eksiği Türk misafirlerimizdir. Dalaman, Köyceğiz, Dalyan ve Marmaris çevresinde 120 bin yatak kapasitemiz mevcut. Türk misafirlerimize ayırdığımız 15 bin kişilik bir açığımız söz konusu“ diye konuştu. Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise “Bu hafta yapılacak üniversiteye giriş sınavlarının ardından vatandaşlarımız tatilini düşünmeye başladı. Yerli turisti bekliyoruz” dedi.