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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
12.10.2018 - 12:01, Son Güncelleme:

‘Rezan’ ve ‘Mahir Botan’ öldürüldü...

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‘Rezan’ ve ‘Mahir Botan’ öldürüldü...

Şırnak merkez Gabar Dağı bölgesi Güneyce köyü kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilen 2 teröristin, terör örgütü PKK’nın sözde Çırav Takım Sorumlusu “Rezan” kod adlı Serbest Paksoy ile sözde Gabar Beşli Yürütme Üyesi “Mahir Botan” kod adlı Selçuk Köse olduğu tespit edildi.

Şırnak merkez Gabar Dağı bölgesi Güneyce köyü kırsalında “Hançer-2” operasyonu çerçevesinde dün etkisiz hale getirilen 2 teröristin, terör örgütü PKK’nın sözde Çırav Takım Sorumlusu “Rezan” kod adlı Serbest Paksoy ile sözde Gabar Beşli Yürütme Üyesi “Mahir Botan” kod adlı Selçuk Köse olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak merkez Gabar Dağı bölgesi Güneyce köyü kırsalında, Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen “Hançer-2” operasyonu çerçevesinde, dün Zektuk Tepe bölgesinde tespit edilen 2 terörist, güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada etkisiz hale getirildi. Olay yerinde yapılan aramada, teröristlere ait 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet savunma tipi el bombası, 5 adet dolu M-16 şarjörü, 3 adet dolu Kaleşnikof şarjörü, 1 adet el telsizi ve 1 adet şemsiye ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri de belirlendi. Teröristlerin, terör örgütü PKK’nın sözde Çırav Takım Sorumlusu “Rezan” kod adlı Serbest Paksoy ile sözde Gabar Beşli Yürütme Üyesi “Mahir Botan” kod adlı Selçuk Köse olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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