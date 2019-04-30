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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.04.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Rezaletin görüntüsünü de çekmişler!

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Antalya’ya gezi için gelen üniversite öğrencileri, eğlenmek için gittikleri macera parkındaki midilli cinsi atlara alkol içirince karakolluk oldu. Atlara içki içirirken çekilmiş görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine hayvanseverlerin ihbar ettiği öğrenciler karakola götürüldü, 700 TL para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldı.

Olay, Kemer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinden bir grup, düzenlenen gezi kapsamında Kemer’in Kiriş Mahallesi’nde bulunan bir otele yerleşti. Hafta sonu Kuzdere Mahallesi’nde bulunan macera parkına giden öğrenciler, ATV ile Quad Safari turuna çıkarken, birkaç öğrenci alkollü oldukları için geride kaldı. Öğrenciler, konukların sevebilmeleri için görünür yerde bulunan midilli cinsi minyatür atları görünce ellerindeki alkol şişelerindeki içkiyi hayvanların önüne dökerek içmelerini sağladı.

Görüntüyü sosyal medyada paylaştılar

Öğrenciler atlara bira içirirken çekilmiş görüntülerini sosyal paylaşım sitesinde yayınlayınca durumu fark eden hayvanseverler duruma paylaşımlarıyla tepki gösterdi. Olayı öğrenen Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı avukat Alev Ersan’ın başvurusu üzerine Kemer Emniyet Müdürlüğü Ekipleri öğrencilerin konakladığı otele giderek 4 kişiyi gözaltına aldı.

Öğrenciler daha sonra Jandarma’ya teslim edildiler. Hayvanlara Jandarma tarafından kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek suçlarını içine alan 5199'uncu maddesi 14 / A fıkrasından hareketle madde 28/K fıkrası uyarınca kişi başı 700 TL idare para cezası verilerek serbest bırakıldı.

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