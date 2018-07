Rezalet sona eriyor

Anadolu’nun çeşitli yerlerinden Beykoz’a kaçak olarak getirilen 222 at getirildikleri şehirlere geri gönderilecek. Atların nakli için at sahiplerine İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ulaşım desteği verilecek. Aralık ayında görülen ruam hastalığı nedeniyle Adalar’a konulan karantina devam ettiği için atların Adalar’a geçişine izin verilmiyor. Şu anda Adalar’da 1300’e yakın at bulunuyor. İnsanlara da bulaşabilen ‘ruam’ hastalığı nedeniyle 18 at itlaf edilmiş, Adalar’a karantina uygulanmıştı. Faytonda çalıştırılmak için Adalar’a geçişine izin verilmeyince getirilen atlar Beykoz’da bulunan bir çiftlikte toplanmıştı. Yaklaşık 2 ay boyunca çiftlikte bekletilen atlara yorgunluk ve bitkinlikten dolayı ilaç verildi. Kaçak getirilen atlar için sahiplerine kaçak hayvan ticareti suçundan 9 bin TL para cezası yazıldı.