Rezalet görüntüler ortaya çıktı! Yer Erzurum...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRezalet görüntüler ortaya çıktı! Yer Erzurum...
GeriGündem Rezalet görüntüler ortaya çıktı! Yer Erzurum...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)
27.04.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

Rezalet görüntüler ortaya çıktı! Yer Erzurum...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rezalet görüntüler ortaya çıktı! Yer Erzurum...

ERZURUM'da, 7 yıl önce dedikodu yaptığı iddiasıyla taksiye bindirdikleri G.D. adlı genç kızı tekme ve sopalarla döven üniversiteli 4 kız öğrenci ile taksi şoförüne 3'er yıl 4'er ay, azmettirici Murat Ç.'ye 10 ay hapis cezaları verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yokluğunda karar verilemeyeceği gerekçesiyle mahkemeye geri gönderildi. Yargıtay, yargılamayı yapan mahkemeden gerekçeli kararın bakanlığa tebliğ edilmesini istedi. Mahkeme de gerekçeli kararı bakanlığa yolladı.

10
  • Rezalet görüntüler ortaya çıktı
  • Rezalet görüntüler ortaya çıktı
  • Rezalet görüntüler ortaya çıktı
  • Rezalet görüntüler ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 21 Nisan 2012 günü Erzurum'un Palandöken İlçesinde meydana geldi. O dönem Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde okuyan Sevda Z. ve Lütfiye Z., Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okuyan Fatoş Seçil Ş. ile  Turizm ve Meslek Yüksekokulu'nda okuyan Begüm Ö.,  dedikodu yapmakla suçladıkları Kazım Karabekir Fakültesi Sınıf Öğretmenliği öğrencisi olan G.D.'yi, eşya verme bahanesiyle çağırıp, zorla taksiye bindirdi. 

Kadir Y.'nin kullandığı takside, sol tarafa Begüm Ö., sağ tarafa da Sevda Z. ve Lütfiye Z. oturarak, genç kızın araçtan inmesini engellediler. Sevda Z., taksici Kadir Y.'ye 'sür' diyerek arkadaşları ile birlikte genç kızı dövmeye başladı. Genç kızın çığlıklarının duyulmaması için de yüksek sesli müzik açıldı. Ortaya oturtulan kıza, 3 arkadaş tokat, yumruk ve sopa ile vurdu. 

Sağ ön koltukta oturan Fatoş Seçil Ş. ise olan biteni cep telefonu kamerasıyla kaydetti..

Dayak olayının ardından kızlar, G.D.'yi evinin önüne bıraktı. G.D.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan 4 üniversiteli ile taksici, tutuklandı.

'ARKADAŞLARLA TAKSİDE DÖVDÜK'

Erzurum 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan üniversiteliler, önce suçlamaları kabul etmedi. Cep telefonu ile çekilen görüntüler ortaya çıkınca suçlamayı kabul eden sanıklardan Sevda Z., "G., başkalarına Murat Ç.'nin beni yatağa bağlayarak, zorla cinsel ilişkiye girdiğini anlatmış. Bunun üzerine Murat beni arayarak, G.'yi döverek, kameraya çekmemi istedi. Biz de arkadaşlarla takside dövdük" dedi.

'SOPA SİLAH SAYILDI'

Diğer kızların da benzer ifadeler verdi. G.D. ise yargılama aşamasında şikayetinden vazgeçti. 5 sanık, olaydan 4 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2014 yılında yapılan karar duruşmasında mahkeme sopayı silah kabul ederek, Sevda Z., Begüm Ö., Lütfiye Z., Fatoş Seçil Ş. ile taksici Murat Y.'yi 'cebir, tehdit ve hile kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı.  Murat Ç.'ye de 'yaralamaya azmettirme' suçundan 10 ay hapis cezası verildi. 

BAKANLIK MÜDAHİL OLACAK

Temyiz edilen dosya Yargıtay'da incelendi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, hükmün 20 Mart 2012'de yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi'ne Dair Kanunun maddeleri gereğince kamu davasına katılma hakkı bulunan  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yokluğunda verildiğine vurgu yaptı. Bakanlığın temyiz hakkının bulunduğuna işaret eden Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, gerekçeli kararın ilgili bakanlığa tebliğ edilmesini istedi. Cumhuriyet Savcısını'nın talebi üzerine G.D.'nin darp edilme dosyasının gerekçeli kararı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gönderildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Kahreden haber: 4'ü çocuk 7 ölü

Önemli açıklamalar

Neye uğradığını şaşırdı! Karısının ihbarıyla yakalandı

Havalimanında hakarete uğramıştı! İfadesi ortaya çıktı: 'Onurumu kırdı'