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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
21.12.2018 - 13:48, Son Güncelleme:

Rezalet görüntüler... Kocası terk etti intikamını çocuklarından aldı

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Rezalet görüntüler... Kocası terk etti intikamını çocuklarından aldı

ANTALYA’da eşi Bahattin D.’nin (30) evi terk edip Muş’a gitmesini kabullenemeyen Elif D. (20), oğulları Y. (1) ve J.’yi (3) dövdüğü anları cep telefonuyla kaydedip, görüntüleri kocasına ve yakınlarına gönderdi. Çocuklarını döverken "İntikamımı böyle alırım" dediği duyulan Elif D., dedenin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

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  • Rezalet görüntüler...
  • Rezalet görüntüler...
  • Rezalet görüntüler...
  • Rezalet görüntüler...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Irak’ta bulunan dedenin, Elif D.’nin çocuklarını dövme görüntüsünü polise ulaştırmasıyla ortaya çıktı. Görüntüleri ihbar kabul eden polis, dün akşam Kepez ilçesindeki eve operasyon düzenledi. Evde kimseyi bulamayan polis, Elif D.’nin çocuklarıyla hastanede olduğunu belirledi. Kepez Devlet Hastanesi’ne giden polis, burada tedavi gören Y.’nin yanında olan Elif D.’yi gözaltına aldı. Anne Elif D. ve büyük oğlu J., polis merkezine götürüldü. 

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elif D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

’İNTİKAMIMI BÖYLE ALIRIM’

Polisin delil olarak el koyduğu görüntülerde, anne çocuklarını dövüyor. Bu sırada da eşi Bahattin D.’ye hitaben, "Bak görüyorsun çocuğunu ağlıyor. Ne yemek yemiş, ne altını açmışım. Hele gel evimin haline bak. Bak bak, gördün nasıl ağlıyor" dediği duyuluyor.

Kadın, küçük oğlu Y.’yi tokatladıktan sonra ise "Babanız yapıyor. Ama benim yapabileceğim bir şey yok. İkinci çocuğuna geliyorum. Bak görüyor musun nasıl korkuyor. Bahattin yapıyor size bunu. Gördün mü intikamımı böyle alırım. Benimle iyi geçineceksin. Seni tehdit ediyorum. Öldürürüm, gebertirim" diyor.

İKİ KARDEŞ KORUMA ALTINDA

Antalya’da Elif D.’nin, evi terk eden eşi Bahattin D.’den intikam almak için dövdüğü oğulları Y. (1) ile J. (3), devlet korumasına alındı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekibi tarafından alınan 2 kardeş, sevgi evine yerleştirildi.

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