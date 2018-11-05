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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Yüksel KOÇ / DHA
05.11.2018 - 21:15, Son Güncelleme:

Reza Zarrab'a yalıdan yakalama

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Reza Zarrab'a yalıdan yakalama

İstanbul Kanlıca’daki yalısında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Reza Zarrab hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla bu ülkede tutuklanan ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla aleyhine itirafçı tanıklık yapan Reza Zarrab hakkındaki dava Beykoz 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada Zarrab’ın ifadesinin alınabilmesi için ABD’de tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazıldığı belirtildi. Ancak tahliye edildiğine ilişkin haberler olduğu tutanağa geçirildi. Mahkeme hâkimi Seyda Kibar Yıldırım, Zarrab’ın halen tutuklu olup olmadığının Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve New York Başkonsolosluğu’na sorulmasına karar verdi.

Reza Zarraba yalıdan yakalama

Hâkim, Türkiye’ye girebileceği ihtimaline karşı ek savunmasının alınması için Zarrab hakkında yakalama kararı çıkardı.

Reza Zarraba yalıdan yakalama

ESKİ HALİ: Tarihi yalının sağ tarafındaki blok üç katlıydı. Arada da diğer binaya bir geçiş ya da asansör yoktu. Soldaki blokun birinci katında iki pencere vardı. 

GÜNDEŞ DE YARGILANIYOR

Zarrab, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey yalılarından ikisini 2011 yılında satın alarak 4 parselini kendi, 5 parselini de eşi Ebru Gündeş’in üzerine kaydettirdi. Tarihi eser tescilli yalılardaki tadilatla ilgili yapılan suç duyurusunun ardından hazırlanan iddianamede Reza Zarrab, Ebru Gündeş ve tadilatı yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti. ABD’de bulunduğu için Zarrab’ın ifadesini alamayan mahkeme, bunu gerekçe göstererek Zarrab’ın dosyasını Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Gökdemir’in dosyasından ayırmıştı. 

Reza Zarraba yalıdan yakalama

YENİ HALİ: Yalının sağ taraftaki bölümünde dört kat var. Araya açıkça görünen bir asansör yerleştirilmiş. Soldaki blokta da iki pencere yerine tek büyük pencere konulmuş.

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