Reza Zarrab'a yalıdan yakalama
İstanbul Kanlıca’daki yalısında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Reza Zarrab hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla bu ülkede tutuklanan ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla aleyhine itirafçı tanıklık yapan Reza Zarrab hakkındaki dava Beykoz 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada Zarrab’ın ifadesinin alınabilmesi için ABD’de tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazıldığı belirtildi. Ancak tahliye edildiğine ilişkin haberler olduğu tutanağa geçirildi. Mahkeme hâkimi Seyda Kibar Yıldırım, Zarrab’ın halen tutuklu olup olmadığının Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve New York Başkonsolosluğu’na sorulmasına karar verdi.
Hâkim, Türkiye’ye girebileceği ihtimaline karşı ek savunmasının alınması için Zarrab hakkında yakalama kararı çıkardı.
ESKİ HALİ: Tarihi yalının sağ tarafındaki blok üç katlıydı. Arada da diğer binaya bir geçiş ya da asansör yoktu. Soldaki blokun birinci katında iki pencere vardı.
GÜNDEŞ DE YARGILANIYOR
Zarrab, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey yalılarından ikisini 2011 yılında satın alarak 4 parselini kendi, 5 parselini de eşi Ebru Gündeş’in üzerine kaydettirdi. Tarihi eser tescilli yalılardaki tadilatla ilgili yapılan suç duyurusunun ardından hazırlanan iddianamede Reza Zarrab, Ebru Gündeş ve tadilatı yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti. ABD’de bulunduğu için Zarrab’ın ifadesini alamayan mahkeme, bunu gerekçe göstererek Zarrab’ın dosyasını Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Gökdemir’in dosyasından ayırmıştı.
YENİ HALİ: Yalının sağ taraftaki bölümünde dört kat var. Araya açıkça görünen bir asansör yerleştirilmiş. Soldaki blokta da iki pencere yerine tek büyük pencere konulmuş.
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