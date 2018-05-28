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    Reyting sıralamasında yine CNN TÜRK farkı

    Hürriyet Haber
    28.05.2018 - 13:08 | Son Güncelleme:

    27 Mayıs 2018 Pazar günü reyting sonuçları belli oldu. Fenerbahçe’nin başkan adayı Ali Koç’un konuk olduğu CNN TÜRK’deki “Hakan Çelik ile Hafta Sonu” programı reytinglerde birinci sırada yer aldı.

    Fenerbahçe’de tarihi seçim yaklaşırken, başkan adayı Ali Koç kritik sorulara ilk kez CNN TÜRK ekranlarında yanıt verdi. Uzun zamandır ekranlara çıkmayan ve seçim sürecinde ilk kez bir TV programına konuk olan Ali Koç, Fenerbahçe’deki tarihi seçim süreci ile ilgili merak edilenleri ve projelerini anlattı. Reyting sonuçlarına göre hem ABC’de hem de AB sıralamasında CNN TÜRK, “Hakan Çelik ile Hafta Sonu” programıyla birinci sırada yer aldı.

    Program, reyting listesinde AB grubunda 4.26 ile ilk sırayı alırken diğer 3 haber kanalı 0.26, 0.44 ve 0.77 oranlarla takip ettiler. ABC grubunda ise 3.55 oranıyla ilk sırada yer alırken, diğer haber kanalları 0.16, 0.40 ve 1.82 oranlarla takip etti.

    Etiketler: izlenme oranları , gündem
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