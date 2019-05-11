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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
11.05.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Reyhanlı'daki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 53 kişi anıldı

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Reyhanlı'daki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 53 kişi anıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'teki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 53 kişi anıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı saldırının yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Reyhanlı Belediyesi önünde toplanan ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının da olduğu grup, 11 Mayıs Şehitler Anıtı'na kadar yürüdü.

Ellerinde Türk bayrakları ve yakınlarının olduğu fotoğrafı taşıyan grup, ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' sloganları attı.

Anıt önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin adının tek tek okunduğu anma etkinliğinde dua edildi.

Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, yaptığı konuşmada, Reyhanlı'da yaşanan acının çok büyük olduğunu söyledi.

Çobanoğlu, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu, bir daha bu acıların yaşanmamasını temenni ettiğini kaydetti.

Patlamalarda oğlu Oğulcan Tuna'yı kaybeden 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna da saldırıların acısının dinmediğini belirterek, "İnsanlıktan nasibini almamış hain odaklar ve maşaların, ülkemizi, kardeşliğimizi yıkmak için attığı bombalar, bizleri birbirimize daha çok kenetledi.'' dedi.

Programa, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, saldırılarda ölenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde 6 yıl önce gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

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