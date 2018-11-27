Reyhanlı planlayıcısına 53 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi
MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Suriye’nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye’ye getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik hakkında 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik’in yargılanmasına başlandı. Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Nazik ve patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri katıldı. Daha önce ifadesi alınan Nazik, mahkemede savunma yapmazken, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirtti. Savcı, Nazik’in ‘devletin birliğini bozmak’ suçundan bir kez, 47 kişiyi kasten öldürme suçundan 47 kez ve 5 çocuğu öldürmekten de 5 kez olmak üzere toplam 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti Nazik’in ifadesinin yakalandıktan sonra mahkeme huzurunda alındığını dikkate alarak yeni bir savunma almadı. Mahkeme, kararını açıklamak üzere duruşmayı 14 Şubat 2019 tarihine erteledi.
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