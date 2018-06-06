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    Reyhanlı bombası tekneyle geldi

    Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
    06.06.2018 - 00:53 | Son Güncelleme:

    HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde 52 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla ilgili olarak 9 sanığa ömür boyu 13 sanığa ise 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası veren Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi dün kararın gerekçesini açıkladı.

    Kararda, saldırı için 2013 yılının ocak ayında Nasır Eskiocak’ın, Suriye istihbaratından Halil Esed, Semih Esed isimli yetkililerle görüştüğünü, 2 minibüse patlayıcı yerleştirilecek özel bölmeler yapıldığı ifade edildi.

    Kararda, patlamadan 4-5 gün önce öğle saatlerinde sanık Nasır Eskiocak’ın diğer sanıklar Mehmet Genç, Yusuf Büyükkasım ve Ahmet Mansuroğlu’nu Harbiye’de bulunan türbeye götürdüğü ve “Ben sizi hiçbir şekilde yalnız bırakmayacağım” diyerek kutsal değerler üzerine birbirlerine sahip çıkacaklarına dair karşılıklı yemin ettikleri, türbede horoz kurban edip ayrıldıkları da anlatıldı.

    Eylemde kullanılan 700-1000 kg kadar olduğu sanılan patlayıcıların 25-30 kiloluk paketler içerisinde balıkçı teknesiyle Suriye’den alınarak denizyoluyla Samandağ ilçesine bağlı Meydan köyü yakınlarındaki sahile getirildiği belirtildi.

    Etiketler: Reyhanlı , Hatay , gazetehaberleri
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