Reyhanlı Barajı inşaatında kontrollü patlatma yapıldı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, yapımı devam barajın inşaatında, kontrollü patlatma gerçekleştirildi.
Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Çüter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baraj inşaatında kontrollü patlatma yapıldığını söyledi.
Kontrollü patlatmanın, barajdaki zemin çalışması kapsamında gerçekleştirildiğini belirten Çüter, “İlçemizde yapımı süren barajın inşaatında, akşam saatlerinde, zemin düzeltmesi için ekiplerce 5 tonluk kontrollü patlatma yapıldı.” dedi.
Çüter, Reyhanlı halkının endişeye kapılmasını gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.
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