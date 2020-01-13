Revize ne demek? Revize nedir? Revize TDK kelime anlamı

Pratik kullanımda yenileme, düzeltme ve tekrar gözden geçirme anlamında tercih edilen revize kelimesinin gerçek anlamı şu şekildedir.

REVİZE TDK KELİME ANLAMI

TDK sözlük anlamına göre revize kelimesi; düzeltmek, yenilemek anlamlarına gelmektedir. Revize kelimesi sözlük anlamında olduğu gibi kullanılmaktadır.

- Yenilemek,

- Yeniden ele almak,

- Gözden geçirmek,

- Düzenlemek anlamlarında kullanılmaktadır.

Fransızca kökenli olan kelime, cümle içerisinde kullanılma durumuna göre anlam kazanmaktadır. Bir bilgi ya da bir durumun düzeltilmesi, yenilenmesi ve gözden geçirilmesi için kullanılmaktadır.

Revize Ne Demek?

Daha önce ele alınıp sunulmuş olan bilginin tekrar incelenmesi revize edilmek olarak tanımlanmaktadır. Daha önce yayınlanmış ya da sunulmuş olan bilgi revize edilerek tekrar güncel hali sunulabilir. Burada bilgi verileri tekrar değerlendirilerek en doğru sonuca varıldığını ifade etmektedir. Ayrıca bir ilişki ya da durum da revize edilerek değerlendirilebilir. Bu aşamada ise mevcut durumun değerlendirme ve gözden geçirilme halini ifade etmektedir.

Revize etmek, kelimesi günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılan kelimeler arasındadır. Örneğin, deprem verileri incelemesinde, sonuçlar revize olarak verilmektedir. Ayrıca çeşitli çalışma alanlarında evraklar için revize talep edilmektedir. Teklif, anlaşma, sözleşme, sipariş gibi metinlerin sıklıkla revize edildiği görülmektedir. Revize edildiği ise dip not şeklinde belirtilmektedir. Böylece sunulan veri ve metnin tekrar tekrar gözden geçirildiği ve güncellendiği anlaşılmaktadır.