Revize deprem ne demek? İlksel deprem ne, anlamı nedir?

İlksel deprem nedir? sorusu yurt genelinde meydana gelen depremlerle beraber bir kez daha merak konusu oldu. AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesini yakından takip edenler, sıklıkla revize deprem kelimesi ile karşılaşıyor. İşte, revize ve ilksel depremler hakkında detaylar.

REVİZE DEPREM NE DEMEK?

Revize deprem; meydana gelen depremin değerlendirmesinin hesaplanmasının yapılması sonrası net olarak hesaplanmış deprem verisi demektir.

İLKSEL DEPREM NEDİR?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde yer verilen ilkesel deprem terimi, ilk veriler ile hesaplanmış deprem demektir. Yani ilksel deprem revize edilmemiş deprem anlamına gelir.