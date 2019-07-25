Revenge ne demek? Revenge kelimesinin anlamı nedir?
Revenge kelimesi, cümle içerisinde kullanılması dolayısıyla zaman zaman araştırılan konu oluyor. Revenge ne demek sorusuna cevap arayan vatandaşlar, internet üzerinden bu konuya cevap arıyor. Peki, revenge ne demek ve ne anlama gelmektedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Revenge, anlamı bakımından araştırılan kelimeler arasında yer alıyor. İngilizce kökenli olmasına rağmen bazen Türkçe cümlelerde de yer bulan revenge kelimesi, ne anlama geldiği ile merak ediliyor. Peki, revenge nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Revenge, Türkçe manasıyla intikam, öç alma, rövanş, hesaplaşma, kin, intikam hırsı, acı çıkarma anlamlarına gelmektedir. Kötülükle karşılık verme isteği olarak da adlandırılabilir.
Aynı ismi taşıyan ve 2018 yapımı Matilda Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe ve Guillaume Bouchède'in rol aldığı bir film de yer almaktadır.
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