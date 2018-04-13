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    Revani nasıl yapılır? Pratik revani tarifi ve malzemeleri

    Hürriyet Haber
    13.04.2018 - 16:14 | Son Güncelleme:

    Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan revani, sofralarımızı tatlandırmaya devam ediyor. Özellikle şerbetli tatlı sevenlerin vazgeçemediği bir lezzet olan revani, her yaştan insanın severek tükettiği bir tatlı. Peki, revani nasıl yapılır? Revani yaparken hangi malzemeler gerekli?

    En gözde ve lezzetli tatlılarından biri olan revaniyi evde kolayca ve pratik bir şekilde yapmanız hiç de zor değil. Tatlı krizlerinde en çok tercih edilen lezzetlerden olan revaninin yapılışı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte, hem pratik hem de bir o kadar lezzetli revani tarifi, malzemeleri ve yapılışı hakkında tüm bilgiler...

    REVANİ NASIL YAPILIR?

    Mutfak kültürümüzün vazgeçilmezlerinden biri olan revani, düşük maliyetli olması hem de kolayca hazırlanması nedeniyle en çok tercih edilen tatlılardan biri olarak biliniyor. Özellikle kadınlar pratik bir şekilde revaniyi nasıl yapacaklarını araştırıyor. İşte, pratik revani tarifi...

    MALZEMELER

    1 su bardağı un

    6 adet yumurta

    1 su bardağı + 2 çorba kaşığı irmik

    1/2 adet limon kabuğu rendesi

    4,5 su bardağı şeker

    2 çorba kaşığı limon suyu

    1 çay kaşığı kabartma tozu

    YAPILIŞI

    Tatlının şerbetini hazırlamak için ilk olarak derin bir tencerede 4 su bardağı şekeri, 4 su bardağı su ile kaynatıp bir şerbet yapın ve yapmış olduğunuz şerbete 1 kaşık limon suyu katın ve sıcakta bekletmeye başlayın. Bir kabın içinde yumurtalar ile yarım bardak şekeri, limon kabuğu rendesini de ekleyerek çırpıp koyu yoğurt kıvamına getirene kadar çırpın. Karışıma limon suyunu koyup bir iki kere daha karıştırın. Son olarak kabartma tozu katılmış, elenmiş un ve irmik karışımını ilave edip tekrar karıştırın.

    Önceden yağladığınız fırın tepsisine hazırladığınız karışımı boşaltın ve daha önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika kadar pişirin. Revani piştikten sonra, istediğiniz şekilde kesin. Dilimlediğiniz revaniye ılık bir halde iken, önceden hazırladığınız soğuk şerbeti azar azar ilave edin. Son aşamada ise, damak zevkinize göre ister sade olarak ister hindistancevizi ve fındıkla süsleyerek servise hazır hale getirin. Afiyet olsun...

     

     

    Etiketler: Revani nasıl yapılır? , SeoHaber , NoMobil , gündem
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