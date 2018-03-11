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    Son dakika: Türk özel jeti İran'da düştü... Uçakta bulunan 11 kişi öldü

    Hürriyet Haber
    11.03.2018 - 18:50 | Son Güncelleme:

    Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen bir özel uçak İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştü. Uçakta bulunan 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Uçağın Başaran Holding'e ait olduğu belirtildi.

    Özel uçağın BAE'nin Şarika şehrinden İstanbul'a geldiği belirtildi. Uçakta en az 11 kişinin olduğu ve kurtulan olmadığı bildirildi.

    Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin uçakta 3'ü mürettebat 8'i yolcu 11 kişinin bulunduğunu doğruladı. Tekin, uçağın düştüğü yerin tespit edildiğini ve ekiplerin kaza bölgesine ulaşmaya çalıştığını söyledi.

    Hakan Tekin uçağın neden düştüğüne yönelik şu anda herhangi bir bilgi bulunmadığını ifade etti.

    Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İran hava sahasında TC-TRB kuyruk numaralı Türk jetinin düştüğüne dair bilgileri teyit etti.

    Uçağın Başaran Holding’e ait olduğu belirtildi.

    DEVAMI GELİYOR...

    Etiketler: İran , Uçak , kaza , gündem
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