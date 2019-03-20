Reuters: Menbiç saldırısıyla bağlantılı isim yakalandı
REUTERS haber ajansı, terör örgütü YPG’nin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolü altındaki Menbiç’te Ocak ayında 4 Amerikan vatandaşının öldüğü saldırı ile bağlantılı terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişinin yakalandığını yazdı.
Reuters’a konuşan ABD’li bir yetkili, şubat ayında da olaya ilişkin gözaltıların yapıldığını açıkladı. İsmi açıklanmayan yetkili, şubat ayında saldırıyla bağlantılı olarak yakalanan kişilerin Menbiç’te DEAŞ’lı teröristin yakalanması konusunda kendilerine ipucu sağladığını aktardı. Saldırıda ABD vatandaşı çevirmen Ghalid Taher, uzman kriptocu Shannon Kent, askeri istihbaratçı Scott Wirtz ve özel harekâtçı Jonathan Farmer ölmüştü. Saldırı, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD askerlerinin Suriye’den tamamen çekileceğini açıklamasından bir ay sonra gerçekleşmişti.
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