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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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20.07.2018 - 16:06, Son Güncelleme:

Retina yırtıkları neden olur? Retina yırtıkları tedavisi

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Retina yırtıkları neden olur? Retina yırtıkları tedavisi

Retina hastalıkları tedavi edilmediği takdirde kalıcı körlükle sonuçlanabilmektedir. Bu hususta retina yırtıkları da ciddi tehlike oluşturmaktadır. Işık çakması, sinek uçuşması, ani görme kaybı retina yırtıklarına dair belirtiler olabilir. Peki, Retina yırtıkları neden olur? Retina yırtıkları tedavisi nasıl yapılır?

Retina yırtıkları tedavisinde erken teşhis, detaylı muayene, zamanında ve en önemlisi doğru tedavi ile görme kaybına varabilecek sonuçları engellemek mümkündür. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında "Retina yırtıkları neden olur?" sorusunun yanıtı...

Tanımı: En sık neden gözün içini dolduran yumurta akı kıvamındaki “vitreus” adı verilen maddenin büzüşmesidir. Vitreus gözün arka duvarında birkaç yerden retinaya(görme fonksiyonunu gerçekleştiren sinir tabakası)sıkıca yapışıktır. Vitreus büzüşürken retinayı çekerek yırtıklara neden olur. Göz travması sonrasında yırtık oluşabilir.

Şikayetleri: Işık çakmaları, görüşte uçuşan siyah noktalar, bazen kurum yağıyormuş gibi ve örümceğe benzer görüntüler,                       

Bulguları: Muayenede retina tabakası üzerinde yırtıkların görülmesidir ve bazen kanamada eşlik edebilir.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Göz bebekleri damlalar ile genişletilir. Göz hekimi çeşitli mercekler kullanarak ve muayene mikroskobuyla gözün içini çepeçevre inceler. Bunun sonucunda göz içindeki yırtık veya delik tespit edilmiş olur.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Vakit kaybetmeden laser tedavisi uygulanmalıdır. Laser tedavisi ile, retina yırtığı (ya da deliği) etrafına bir baraj yapılır. Bu işlemi bir tür zımbalamaya ya da kaynak yapmaya benzetebiliriz. Hastaya ayaktan uygulanan bir tedavidir ve birkaç dakika süren bir işlemdir. Yapılan bu laser tedavisi, yırtığın içinden retina arkasına sıvı geçişini çok defa engelleyerek görme kaybı riskini azaltılır.                                                                    

Tedavi sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar: Lazer sonrası kontrol muayenelere düzenli gidilmeli, görme kaybı ve görme alanında perdeli bölgeler hissedilmesi durumunda acil olarak hekime başvurulmalıdır.

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