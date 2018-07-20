Retina yırtıkları neden olur? Retina yırtıkları tedavisi
Retina hastalıkları tedavi edilmediği takdirde kalıcı körlükle sonuçlanabilmektedir. Bu hususta retina yırtıkları da ciddi tehlike oluşturmaktadır. Işık çakması, sinek uçuşması, ani görme kaybı retina yırtıklarına dair belirtiler olabilir. Peki, Retina yırtıkları neden olur? Retina yırtıkları tedavisi nasıl yapılır?
Retina yırtıkları tedavisinde erken teşhis, detaylı muayene, zamanında ve en önemlisi doğru tedavi ile görme kaybına varabilecek sonuçları engellemek mümkündür. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında "Retina yırtıkları neden olur?" sorusunun yanıtı...
Tanımı: En sık neden gözün içini dolduran yumurta akı kıvamındaki “vitreus” adı verilen maddenin büzüşmesidir. Vitreus gözün arka duvarında birkaç yerden retinaya(görme fonksiyonunu gerçekleştiren sinir tabakası)sıkıca yapışıktır. Vitreus büzüşürken retinayı çekerek yırtıklara neden olur. Göz travması sonrasında yırtık oluşabilir.
Şikayetleri: Işık çakmaları, görüşte uçuşan siyah noktalar, bazen kurum yağıyormuş gibi ve örümceğe benzer görüntüler,
Bulguları: Muayenede retina tabakası üzerinde yırtıkların görülmesidir ve bazen kanamada eşlik edebilir.
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Göz bebekleri damlalar ile genişletilir. Göz hekimi çeşitli mercekler kullanarak ve muayene mikroskobuyla gözün içini çepeçevre inceler. Bunun sonucunda göz içindeki yırtık veya delik tespit edilmiş olur.
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Vakit kaybetmeden laser tedavisi uygulanmalıdır. Laser tedavisi ile, retina yırtığı (ya da deliği) etrafına bir baraj yapılır. Bu işlemi bir tür zımbalamaya ya da kaynak yapmaya benzetebiliriz. Hastaya ayaktan uygulanan bir tedavidir ve birkaç dakika süren bir işlemdir. Yapılan bu laser tedavisi, yırtığın içinden retina arkasına sıvı geçişini çok defa engelleyerek görme kaybı riskini azaltılır.
Tedavi sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar: Lazer sonrası kontrol muayenelere düzenli gidilmeli, görme kaybı ve görme alanında perdeli bölgeler hissedilmesi durumunda acil olarak hekime başvurulmalıdır.
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