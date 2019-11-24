Resulayn’ın doğusunda 10. devriye
Türk ve Rus askerleri Fırat’ın doğusunda 10. ortak devriyeyi tamamladı. Devriye Resulayn-Kamışlı arasında yapıldı.
Her iki taraftan 4’er olmak üzere toplam 8 zırhlı araçla yapılan devriyeyi yine Türkiye’ye ait İHA’lar havadan izledi. İki saati aşan devriyenin güzergah uzunluğu 51 kilometre olurken, arazide 10 kilometre kadar derinliğe inildi. Türk askeri, terör örgütü PKK/YPG’nin ağır silahlarla birlikte çekilip çekilmediğini denetledi, eksiklikler kayıt altına alındı.TÜRK ve Rus askerleri Fırat’ın doğusunda 10. ortak devriyeyi tamamladı. Devriye Resulayn-Kamışlı arasında yapıldı. Her iki taraftan 4’er olmak üzere toplam 8 zırhlı araçla yapılan devriyeyi yine Türkiye’ye ait İHA’lar havadan izledi. İki saati aşan devriyenin güzergah uzunluğu 51 kilometre olurken, arazide 10 kilometre kadar derinliğe inildi. Türk askeri, terör örgütü PKK/YPG’nin ağır silahlarla birlikte çekilip çekilmediğini denetledi, eksiklikler kayıt altına alındı.
TEL ABYAD’TA BOMBALI ARAÇ
Öte yandan Tel Abyad’ta bomba yüklü aracın patlaması sonucu en az 3 sivil ölürken, 26 sivil yaralandı. Patlama Türkiye tarafında Akçakale’de de duyuldu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, “DEAŞ’tan farkı olmayan PKK/YPG terör örgütü, masum sivillere saldırmayı sürdürüyor. Bebek katili teröristler bugün de Tel Abyad’ın sanayi bölgesinde sivil halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20’dan fazla kişi de yaralandı” denildi. Saldırı sonrası yaralılar Türkiye’den gelen ambulanslarla Akçakale ve Şanlıurfa’daki hastanelere götürüldü. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. MSB ayrıca akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’ın güneyinde TSK unsurlarına yönelik havan ve topçu atışıyla taciz saldırıları yaptığını, meşru müdafaa kapsamında misliyle karşılık verildiğini belirtti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle