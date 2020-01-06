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DHA
Haber Giriş: 06.01.2020 - 14:42,Son Güncelleme:/

Resulayn'da tespit edilen 33 havan mermisi imha edildi

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Resulayn'da tespit edilen 33 havan mermisi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Resulayn'da tespit edilen 33 adet havan mermisinin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Bölgesi'nde arama tarama faaliyetlerini sürdüren komandolarımız, Resulayn bölgesinde 33 adet 120 milimetrelik havan mermisi tespit etti. Bulunan havan mermileri Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) timlerimiz tarafından tahrip edildi" denildi.

Resulaynda tespit edilen 33 havan mermisi imha edildi

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