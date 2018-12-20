Resulayn'a takviye yaptılar
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon için sınır hattında tüm hazırlıkları tamamlarken, istihbarat birimleri de bölge içindeki çalışmalarını yoğun şekilde yürütüyor. Bölgeden değişik yöntemlerle elde edilen istihbari bilgiler, ilgili birimlerce dikkatlice analiz edilip, harekât sırasında içeriye girecek öncü birliklerin hangi mevzi ve siperlere yönelmeleri gerektiği ile alınacak tedbirleri ayrıntılı şekilde değerlendiriliyor.
İnsansız Hava Araçları (İHA) ile sınır hattında havadan yapılan keşiflerin yanı sıra yerel istihbarat kaynakları ve diğer yöntemlerle bölgenin derinliğindeki hareketlilik de yakından izleniyor. Fırat’ın doğusunda 35-40 kilometre kadar derinlikteki meskun mahallerde terör örgütü PYD/YPG’nin TSK harekâtına karşı aldığı önlemlere ilişkin önemli bilgilere ulaşıldığı bildirildi. Terör örgütü PYD/YPG unsurları, sınır hattında Kobani (Ayn El Arap), Tel Abyad ve Kamışlı’daki büyük meskûn mahaller dışında, kırsalda da değişik kontrol yerleri kurmuş ve buraları birbirine yeraltından tünellerle bağlamış durumda. Tünellerin ve diğer bağlantı yollarının geçtiği alanların krokilerin çıkarıldığı belirtildi.
‘KARGU’LAR KULLANILACAK
Terör örgütünün Zeytin Dalı harekâtında olduğu gibi meskun mahal çatışmalarına ağırlık vereceği değerlendiriliyor. Sınır hattındaki ve kırsaldaki bazı evler ile kritik noktalara bubi tuzakları kurdukları belirlendi. TSK’nın Zeytin Dalı harekâtında olduğu gibi Fırat’ın doğusunda da meskûn mahal ve dar cepheli çatışmalarda mini drone ‘kargu’ları da devreye sokması bekleniyor. Hedefe 140 kilometre kadar hızla dalış yapan ve gece de kullanılabilen bu drone’lar anti-personel patlayıcı taşıyor. Bu drone hedefle birlikte kendini de imha ettiği için ‘kamikaze drone’ olarak biliniyor.
Sahada dün çıplak gözle görülen hareketlilik, Ceylanpınar’ın karşısındaki Resulayn’da yaşandı. Terör örgütünün bu bölgeye değişik yerlerden ABD’den temin ettikleri zırhlı personel taşıyıcılarla takviye güç gönderdiği tespit edildi. ÖSO güçleri de Cerablus-Menbiç sınırında, sızmalara karşı güvenliği artırarak yeni geçiş kontrol noktaları kurdu.
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