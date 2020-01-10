Resulayn şehitlerini on binler uğurladı

Barış Pınarı harekâtıyla teröristlerden temizlenen Resulayn’ın güneyinde yer alan Arbani köyündeki kontrol noktasına 8 Ocak’ta bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Kontrol noktasında görev yapan Astsubay Çavuş Sinan Köse, Uzman Çavuş Erol Yanık ile Uzman onbaşılar Halil Karakoç ve Fatih Akbulut şehit oldu. Patlamanın ardından Türkiye’den bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi. Şehit olan askerlerin cenazeleri bölgeden alınarak Ceylanpınar’a getirildi. Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda dün düzenlenen törenle Erol Yanık Gaziantep’e, Fatih Akbulut Mardin’e, Sinan Köse ile Halil Karakoç ise askeri uçakla Mersin’e uğurlandı.

Halil Karakoç’un Mersin’in Toroslar ilçesindeki cenazesinde annesi Fatma Karakoç oğlunun ardından Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yaktı. Halil Karakoç binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle Yenişehir ilçesinden son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Sinan Köse için Tarsus ilçesi Taşobası Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye binlerce kişi katıldı.

MİDYAT’IN ŞEHİT ACISI

Fatih Akbulut’un cenazesi Mardin’in Midyat ilçesinde toprağa verildi. Akbulut için Ebu Zeyt Camisi’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Şehidin 2 ay önce evlendiği eşi Funda, annesi Ayşe ve babası Mehmet Şerif Akbulut ile kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

BİR AYLIK NİŞANLIYDI

Gaziantep ise tek yürek olup şehit Erol Yanık’ı uğurladı. Şehidin 1 aylık nişanlısı Melek Şanlı üniforma giydi. Şehit Yanık’ın tabutunun üzerine nişanda giydiği elbisesi ile Fenerbahçe atkısı koyuldu. Şehidin fotoğrafına bakıp nişan yüzüğünü gösteren Melek Şanlı, “Bak hep burada kalacak” diye ağladı. m DHA

ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan saldırıda şehit olan Astsubay Çavuş Sinan Köse, Uzman Çavuş Erol Yanık, Uzman Onbaşı Fatih Akbulut ve Uzman Onbaşı Halil Karakoç’un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Twitter hesabından yayınladığı başsağlığı mesajında “Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.