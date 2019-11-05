Resulayn halkına insani yardım sürüyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Resulayn halkına, insani yardım dağıtımının devam ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK/YPG’nin baskı ve zulmünden kurtarılan Resulayn halkına, insani yardımların dağıtımı devam ediyor. Bizim mücadelemiz yalnızca teröristlerle."
Terör örgütü PKK/YPG’nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn halkına, insani yardımların dağıtımı devam ediyor. Bizim mücadelemiz yalnızca teröristlerle.#MSB #TSK pic.twitter.com/UbO1FP4sw9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 5 Kasım 2019
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle