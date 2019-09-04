Restoranın oyun parkında korkunç ölüme soruşturma

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRestoranın oyun parkında korkunç ölüme soruşturma
GeriGündem Restoranın oyun parkında korkunç ölüme soruşturma
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
04.09.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Restoranın oyun parkında korkunç ölüme soruşturma

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Restoranın oyun parkında korkunç ölüme soruşturma

Mersin'de restoranın oyun alanındaki oyuncak helikopterle oynarken akıma kapılan 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili, ailesi tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, 30 Ağustos'ta doğum gününü kutlamak isteyen Zafer Tan (45), eşi Nilgün Tan (37), kızları Duygu (15) ve Duru (5) ile merkez Toroslar ilçesindeki bir restorana gitti.

Aile yemek yediği sırada, çocukları restorandaki oyun alanında oynamaya başladı.

Oyuncak helikoptere binen Duru Tan, elektrik akımına kapıldı.

Hareketsiz olan kardeşinin uyuduğunu düşünen ablası, bir süre sonra durumdan şüphelenerek ailesine haber verdi.

Anne Nilgün Tan, Duru'nun hareketsiz olduğunu fark edince sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, yaşamını yitirdi.

İşlemlerin ardından ailesine teslim edilen Tan'ın cenazesi, Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili, ailenin de şikayeti üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Restorana giden jandarma ekipleri, parkta ve elektrik kaçağı olduğu iddia edilen oyuncakta inceleme yaptı.

İşletmedeki bazı çalışanların da ifadelerine başvuruldu.

"O oyuncağı oradan kaldırmalıydık"

Olaya ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulunan ve ismini vermek istemeyen işletme yöneticisi, aileye başsağlığı diledi.
Parktaki oyuncağın fişinin takılı olmadığını savunan yönetici, "Çocuklar oynarken, farklı bir oyun makinesinin fişini çekerek, helikopterinkini bağlamış galiba. Sonrasında böyle bir olay yaşandı. Gerçekten çok üzgünüz. Biz de hatamızın olduğunu kabul ediyoruz. O oyuncağı oradan kaldırmalıydık. Kazadan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Aile de şikayetçi olmuş, tabii ki hakları. Olay yargıya intikal etti. Süreci takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Restoranın oyun parkında korkunç ölüm Aileden şok iddia...
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Aileden şok iddia...
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Sinop'ta isyan ettiren olay! Tek suçu 'o an' orada olmaktı
'İki gün boyunca hiçbir şey yemeden yürüdük'
Kendi annesi ihbar etti: Oğlum gelinimi öldürmeye gidiyor
Kızının telefonunda gördü! Görüntüleri izleyince inanamadı