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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.09.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Aileden şok iddia...

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Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Aileden şok iddia...

Mersin’de babasının doğum günü dolayısıyla ailesiyle birlikte gittikleri bir restoranın oyun parkında helikopterde elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Aile, ihmali olduğu iddiasıyla işletme sahiplerinden şikayetçi oldu. Acılı baba, yaşadıklarını ''Helikopterde oynarken ablası da hemen yan masadaydı. Bir süre sonra ablası yanımıza gelerek, ’Anne kardeşim uyumuş’ dedi. Aramızdaki mesafe 5 metreydi. Annesi hemen çocuğun yanına gitti. Sonra bana bağırdı, ’Zafer koş yetiş’ diye. Gidip kucağımıza aldığımızda çocukta hiç tepki yoktu'' diye anlattı.

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  • Restoranın oyun parkında korkunç ölüm
  • Restoranın oyun parkında korkunç ölüm
  • Restoranın oyun parkında korkunç ölüm
  • Restoranın oyun parkında korkunç ölüm
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İddiaya göre, Mersin Serbest Bölgesi’nde çalışan Zafer Tan (45), doğum günü olması dolayısıyla eşi Nilgün Tan (37), kızları Duygu (15) ve Duru (5) ile yakın arkadaşı ve onun çocuklarıyla birlikte 30 Ağustos'ta merkez Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi’ndeki bir restorana yemeğe gitti. Aileler yemek yedikten sonra sohbet ederken, çocukları ise restoranın oyun parkında oynamaya başladı. Bir süre sonra çiftin büyük kızı Duygu’nun uyarısı ile oyun parkındaki helikopter üzerinde oynayan 5 yaşındaki Duru’nun hareketsiz kaldığını gören aile hemen yanına koştu. Çocuklarını kucaklarına aldıklarında hiçbir tepki vermediğini gören aile, sağlık ekiplerini aradı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Duru Tan’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Oynadığı helikopterdeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılarak hayatını kaybettiği ileri sürülen minik kızın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından Güneykent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Babanın en acı doğum günü

Doğum gününde kızını kaybetmenin acısıyla yıkılan baba Zafer Tan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "30 Ağustos benim doğum günümdü. Çocuklarım ve arkadaşımla birlikte yemek yemeye gittik. Hem çocuklar hava alsın hem de güzel günümüzü kutlayalım istedik. Her zaman gittiğimiz bir yerdi. Yemeğimizi ve meyvelerimizi yedikten sonra çocuklar ’biraz oynamak istiyoruz’ dediler ve restorandaki oyun alanına gittiler. Duru helikoptere bindi. Helikopterde oynarken ablası da hemen yan masadaydı. Bir süre sonra ablası yanımıza gelerek, ’Anne kardeşim uyumuş’ dedi. Aramızdaki mesafe 5 metreydi. Annesi hemen çocuğun yanına gitti. Sonra bana bağırdı, ’Zafer koş yetiş’ diye. Gidip kucağımıza aldığımızda çocukta hiç tepki yoktu" dedi.

"Çocuğumuzun avucunun içi simsiyahtı"

Çocuklarını bir masaya yatırdıklarını ve o sırada restoranda bulunan bir sağlıkçının kızlarına müdahalede bulunduğunu anlatan Tan, "Avucunun içini açtığımızda çocuğumuzun avuç içi simsiyahtı. Elektrik çocuğu sol elinden yakaladığı için direkt kalbine vurmuş. Ambulans 5 dakika içinde geldi. Ancak hastaneye götürürken zaten çocukta hiçbir şey hissetmiyorduk, hiçbir fonksiyonu çalışmıyordu" ifadelerini kullandı.

Baba Zafer Tan, olayın ardından jandarmanın restoranın oyun parkında inceleme yaptığını da belirterek, "Jandarma ekipleri sabaha kadar orada inceleme yaptı. Öğrendiğimize göre 3-4 cihazda elektrik kaçağı olduğunu tespit etmişler. İşletme sahipleri bize dolaylı yollardan ulaşmaya çalıştılar, suçlarını kabul ettiler. ’Biz suçumuzu kabul ediyoruz, size başsağlığına gelmek istiyoruz’ dediler. Ama bunu diyenler, ikinci gün işletmenin faaliyetine devam ettiler. Ben şimdi buradan soruyorum, Allah korusun kendi çocukları ölseydi, ertesi gün o işletmeyi açıp devam ettirebilecekler miydi? Ben bu tür işletme sahiplerine seslenmek istiyorum gerekli önlemleri alsınlar lütfen. Benim başıma geldi, başkasının başına gelmesin. Ben burada bir ihmal olduğunu düşünüyorum ve sorumlulardan da şikayetçi oldum" diye konuştu.

"Kızım bu şekilde ölmeyi hak etmedi"

Evladının fotoğrafını öpüp koklayan anne Nilgün Tan ise olay anını gözyaşları içerisinde anlattı. Yemekten sonra çocuklarının oyun parkında oynamak istediklerini belirten acılı anne, "Bir süre oynadı, sonra geri geldi meyvesini yedi tekrar gitti. Kapalı olan bir oyuncak vardı, helikopter. Ablası ile gitmişti, oynuyorlardı. Helikopterden bize el salladı. Çalışmıyordu zaten helikopter, para falan atmadık, kapalıydı. Sonra kuzum oradan bana el salladı. Aradan birkaç dakika geçti, sesi çıkmayınca bakmak istedi çocuğuma. Duygu yanındaydı zaten. ’Anne kardeşim uyuyor herhalde’ dedi. Çocuğum yorgun düştü herhalde diye düşündüm. Sonra bir baktım ki kafası aşağıda yatıyor. Benim ciğerimi yaktılar, Allah onların da ciğerini yaksın. Hayatım boyunca kimseye bir şey demedim ama onların da ciğeri yansın. Çocuğum gelmeyecek ama onların da ciğeri yansın. Madem bozuktu kapatın, naylonla sarın, bir şeyler yapın. Çocuğumun eli yanmıştı, içerisi kokuyordu. Bu şekilde ölmeyi hak etmedi benim kızım" dedi.

Her sabah kabrini ziyaret ediyorlar

4 gün önce toprağa verdikleri minik kızlarının kabrini her sabah ziyaret eden Zafer ve Nilgün Tan çifti, sorumluların cezasız kalmamasını istediler.

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