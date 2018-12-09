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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ(DHA)
09.12.2018 - 19:51, Son Güncelleme:

Restorandaki dehşetin detayları ortaya çıktı

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Restorandaki dehşetin detayları ortaya çıktı

DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesindeki restoranda, müşteri ile müzisyen arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavganın küfürleşmeden başladığı ortaya çıktı.

Kasap olarak çalıştığı restoranda olayla ilgisi olmadığı halde seken kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren, Denizlispor’un amigolarından Haydar Varan’ın (53) yarın öğle vakti kulüp yöneticileri ve taraftarların da katılacağı törenle toprağa verileceği belirtildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Çamlaraltı Mahallesi 6051 Sokak’taki restoranda meydana geldi. Resül G. isimli müşteri ile müzisyen Seyhan D. arasında, küfürlü tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Seyhan D., restoranın mutfağına gitti. Resül G.’nin peşinden gitmesi üzerine ikilinin kavgası burada da sürdü.

Restorandaki dehşetin detayları ortaya çıktı

Seyhan D., mutfaktan eline bıçak alırken, Resül G. de belindeki tabancasını çıkarıp, rastgele ateş etmeye başladı.

ÜST KATLARA KAÇIŞTILAR

Restorandaki dehşetin detayları ortaya çıktı

Seken kurşunlarla müzisyen Seyhan D. bacağından, mutfakta kasap olarak çalışan ve Denizlispor’un amigolarından olduğu öğrenilen Haydar Varan ise göğsünden ağır yaralandı. Restoranda silah sesleri üzerine büyük panik yaşanırken, müşteriler, üst katlara kaçıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan, eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen, 1 çocuk babası Haydar Varan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Bacağından yaralanan Seyhan D.’nin ise tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.

PAZARTESİ DEFNEDİLECEK

Restorandaki dehşetin detayları ortaya çıktı

Soruşturma açan polis, olayın ardından kaçan Resül G.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kavganın, Resül G.’nin, restorandaki müzisyenlerden Seyhan D.’ye küfredip, darbuka çalmasını istemesi nedeniyle çıktığı belirlendi.

Restorandaki dehşetin detayları ortaya çıktı

Öte yandan kavgada yaşamını yitiren Denizlispor’un amigosu Haydar Varan’ın, yarın Ulu Camii’nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Denizli Asri Mezarlığı’nda kulüp yöneticileri ve taraftarların da katılımıyla toprağa verileceği belirtildi.

 

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