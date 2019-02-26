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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
26.02.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

Restoranda 'senin havan kime' deyip yumruklamıştı! Dava başladı

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Restoranda 'senin havan kime' deyip yumruklamıştı! Dava başladı

İstanbul Kadıköy'de bir restoranda Asuman Bayrak'ın yüzüne yumruk atan Abdulkadir İnal hakkında 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya başlandı. Talimatla alınan savunmasında müşteki Asuman Bayrak'a vurduğunu kabul etmeyen Abdulkadir İnal, "Bayanın nasıl yaralandığını bilmiyorum" dedi. Asuman Bayrak ise "Sanık geldi, 'senin havan kime' dedi. Ben daha kendisine cevap veremeden sağ gözüme yumruk attı. Ben yere düştüm, şikayetçiyim" dedi.

İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, müşteki Asuman Bayrak ve Avukatı Leyla Süren katılırken, sanık Abdulkadir İnal duruşmaya gelmedi.

Sanığın Batman Asliye Ceza Mahkemesi tarafından talimatla alınan ifadesi dava dosyasına konuldu. Sanık ifadesinde, olay günü eşi ve üç çocuğu ile yemek yediğini belirterek, "Ben, eşim ve 3 çocuğum yemek yiyorduk. Benim çocuklarının ses çıkarmasından rahatsız olan müşteki, 'bu nedir ya' şeklinde sözler kullandı. Aramızda bir tartışma oldu. Müştekinin yanında bulunan bir erkek bana saldırdı. Bana vurması üzerine ben de kendisine vurdum. Bayanın nasıl yaralandığını bilmiyorum, ben kesinlikle kendisine vurmadım. Sadece yanında bulunan kişi ile birbirimize girdik. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi.

'SENİN HAVAN KİME' DEYİP YUMRUKLAMIŞ

Söz alan Asuman Bayrak, olayın gerçekleştiği lokantada hesap ödediği sırada çocukların gürültü sesi duyduğunu belirterek, "Arkada bulunan masadan gelen çocuk sesinden dolayı ödeyeceğim tutarı duyamadım. Dönüp arkaya baktım. Ancak hiçbir şey söylemedim. Kasiyer ikinci kez hesap miktarını söyleyince ödeme yaptım. Yemeğimi alıp yukarı çıktım, boş bir masaya oturdum. Bir süre sonra kucağında 1.5-2 yaşlarında bir çocukla ismini sonrada Abdulkadir İnal olduğunu öğrendiğim şahıs geldi. 'Senin havan kime' dedi. Ben daha kendisine cevap veremeden bu kişi sağ gözüme yumruk attı. Ben yere düştüm" dedi.

Olaydan sonra hastaneye götürüldüğünü söyleyen Bayrak, gece 12'ye kadar tedavi gördüğünü kaydederek, "Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

'TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM'

Duruşmadan sonra Avukatı ile birlikte kısa bir açıklama yapan Asuman Bayrak, "Türk adaletine güveniyorum" dedim.

'GEREKEN CEZAYI ALMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Bayrak'ın Avukatı Leyla Bayrak da, sanığın müvekkilini yumrukladığını belirterek, "Sanık Asuman Bayrak'ı yumruklamıştır. Yaralama sonucunda Asuman'ın göz sinirleri zedelendi, kemiği kırıldı. Sanığın hak ettiği cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy'de 18 Ağustos 2018 tarihinde bir restoranda yemek yiyen Asuman Bayrak'ın Abdulkadir İnal'ın saldırısına uğradığı belirtiliyor.

Hesap ödeyen Asuman Bayrak'ın, arkasından gelen çocuk gürültüsü nedeni ile arkasına baktığı, ardından ödemeyi yaparak üst kata çıkarak yemeğini yediği, bir süre sonra kucağında çocuğu ile üst kata çıkan Abdülkadir İnal'ın, "Senin havan kime" diyerek Asuman Bayrak'ın gözüne yumruk attığı anlatılıyor.

Müştekinin yüz kemiğinde kırık oluştuğu, yüzünde iyileşmeyecek derecede iz kaldığı bilgisine yer verilen iddianamede, şüpheli Abdulkadir İnal'ın, "Kemik kırılmasına ve yüzde sabit iz bırakacak şekilde kasten yaralama" suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

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