Restoranda hain saldırı

IRAK’ın kuzeyinde Erbil’de ‘Huqqabaz’ isimli bir restorana dün öğleden sonra düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli Osman Köse (36) şehit oldu. Dışişleri Bakanlığı’ndan saldırının ardından yapılan açıklamada, “Bugün (dün) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk milletine sabır diliyoruz” denildi.

KONSOLOSLUĞA 3 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Saldırının yapıldığı restoranın başkonsolosluk binasına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi. Başkonsolosluk çalışanlarının güvenli bölgede olması nedeniyle sıklıkla gittiği restoranın sahibinin paylaştığı bilgilere göre, konsolosluk çalışanları içeri girdikten sonra sivil giyimli silahlı üç kişi, doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtı. Saldırı sonucu görevli Osman Köse olay yerinde şehit oldu. Iraklı Nariman Osman olay yerinde, Beşdar Ramazan (26) ise hastanede yaşamını yitirdi.

Türk Başkonsolosluk heyetinin bir taziyeden döndüğü ve öğle yemeği için restorana gittiği belirtildi. Saldırganların restoranın karşısında yolda bekleyen bir araçla olay yerinden kaçtığı bildirilirken, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay’ın saldırı sırasında restoranda olmadığı öğrenildi.

ÇAVUŞOĞLU: TEMAS HALİNDEYİZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli bir arkadaşımız, bir lokantada yemeğini yerken edindiğimiz bilgiye göre 3 kişi tarafından saldırıya uğruyor. Çalışma arkadaşımız şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Saldırganlar yine yan masada Iraklı 2 kişiye daha saldırıyorlar. Hem Bağdat ile hem Erbil ile temas halindeyiz. Saldırganların yakalanması, arkasında ne var bunların detayları ile ortaya çıkması için temaslarımızı sürdürüyoruz. Gerekirse bir heyet göndeririz” dedi. Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile telefonla görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el Hakim’i ile de Erbil’deki saldırıyla ilgili görüşme yaptı.

Bölge güvenlik kaynaklarının saldırıyla ilgili ağırlıklı olarak terör örgütü PKK üzerinde durduğu da iddia edildi. Kaçan saldırganların yakalanması için Erbil’den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Osman Köse’nin şehadet haberi, Mersin’in Toroslar ilçesinde yaşayan Sıdıka-Ramazan Köse çiftine, askeri yetkililer ve sağlık görevlileri nezaretinde verildi. 1 çocuk babası şehit Köse için bugün Ankara’da tören düzenlenecek.

KINAMA MESAJI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda çalışan bir kişinin şehit olduğu saldırıyı kınadı. Erdoğan, Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Erbil’de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir” ifadesini kullandı.

KALIN: GEREKEN CEVAP VERİLECEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da mesajında “Erbil’de menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir” dedi.

ASLA VE ASLA HOŞ GÖRMEYİZ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, saldırının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak bilgi aldığını belirterek “Faillerin yakalanması en büyük arzumuz. Bütün komşularımızın, bütün ülkelerin şunu bilmesi lazım, bizim diplomatlarımız, yurtdışında çalışan arkadaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil ediyorlar. Onlara yapılan her saldırı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yapılmış bir saldırıdır ve biz bunu asla ve asla hoş görmeyiz ve bunun mutlaka nedenlerini öğrenmek isteriz” dedi.

ABD: ÇİRKİN SALDIRI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter’dan paylaştığı mesajla Erbil’deki saldırıyı kınadı. Pompeo mesajında, “ABD, bugün Erbil’de Türk diplomatlara yönelik çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor. Bu tür saldırılar için herhangi bir gerekçe olamaz” diye yazdı.