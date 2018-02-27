Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Restoranda ev pazarlığı kötü bitti...

    Restoranda ev pazarlığı kötü bitti...

    İHA
    27.02.2018 - 10:25 | Son Güncelleme:

    Antalya'da ev almak için için iki kişiyle restoranda pazarlık yapan İranlı şahıs 70 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırdı.

    KONYAALTI ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir restoranda dün 15.30 sıralarında, ismi öğrenilemeyen İranlı turist, Antalya’dan ev almak için internetten tanıştığı Fatih ve Muhammet kod adlı 2 kişiyle restoranda bir araya geldi.

    Burada önce yemeklerini yiyen taraflar daha sonra ev satışı için konuşmaya başladı.

    150 bin liraya anlaştıkları evin parasını çantayla yanında getiren İranlı turist, iddiaya göre henüz daha görmediği ev için ön ödeme olarak Fatih ve Muhammet isimli şahıslara 70 bin lira verdi. Olaydan kısa süre sonra ikili, "Bir yere kadar gidip geleceğiz" diyerek ayrıldı.

    Şahısların uzun süre gelmemesi üzerine şüphelenen İranlı turist, dolandırıldığını anlayarak polise haber verdi.


    İhbar üzerine olay yerine gelen polis, verilen eşkal doğrultusunda şüphelileri arama çalışması başlatırken, İranlı turist ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

    Etiketler: İran , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri