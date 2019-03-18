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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
18.03.2019 - 23:27, Son Güncelleme:

Restoran sahibi cinayetinde flaş gelişme

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Restoran sahibi cinayetinde flaş gelişme

Burdur’da restoran sahibi Zeynel Karakurt’un (47) öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan Arif Şahin ve Mustafa Yarlığana 40ar yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan sanık ise beraat etti.

Burdur Gölü kenarındaki bir restoranın sahibi Zeynel Karakurt, 25 Şubat 2017 tarihinde iş yeri önünde bir otomobildeki kimliği belirsiz kişilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden Karakurt’un üzerine ateş açıldı. Zeynel Karakurt kan içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürülen Karakurt, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili Arif Şahin, Mustafa Yarlığan ve G.A. aynı gece kent merkezinde saklandıkları yerde polis tarafından yakalandı. Arif Şahin ve Mustafa Yarlığan tutuklanırken, G.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına 3 sanık ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaası okundu. Mütalaada, her sanığın fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek geceleyin iş yerinde silahla birden fazla kişi tarafından yağma suçu işledikleri belirtilerek, sanıklardan Arif Şahin ve Mustafa Yarlığan’ın kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle, G.A.nın ise yardım eden sıfatıyla cezalandırılması istendi.

Son sözleri sorulan sanıklardan Arif Şahin, kimseyi öldürmek istemediğini belirterek, üzgün olduğunu, olayın sonuçlarının böyle olmasını istemediğini söyledi. Mustafa Yarlığan ve G.A. da suçsuz olduklarını ifade ederek, beraat istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Arif Şahin ve Mustafa Yarlığan’a kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti sanıkların mahkemedeki iyi hallerini göz önüne alarak cezalarını 25er yıla indirdi. Şahin ve Yarlığan’a yağma ve yağmaya teşebbüs suçlarından ise 15er yıl olmak üzere toplam 40ar yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti sanık Arif Şahin’e ayrıca ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 1 yıl 3 ay hapis, 1660 lira adli para cezası verdi. Heyet tutuksuz sanık G.A.nın ise beraatına hükmetti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (18.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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