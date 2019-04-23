Resmi tatillerde EFT yapılır mı?
Diğer para transfer yöntemlerine oranla karışıklığı en aza indirgeyen EFT, bankamatik ve internet bankacılığı ile saniyeler içerisinde paranın başka bir hesaba geçmesine imkan tanıyor. Bu işlem hakkında en çok merak edilenlerden biri ise resmi tatil günlerinde yapılıp yapılamayacağı. Peki, resmi tatillerde EFT yapılır mı?
Klasik para transfer yöntemi olan havaleye göre daha hızlı ve daha pratik bir şekilde gerçekleştirilen EFT hakkında araştırma yapan vatandaşlar, özellikle 'Resmi tatillerde EFT yapılır mı?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
RESMİ TATİLLERDE EFT YAPILIR MI?
Hafta sonu ve resmi tatil günleri ile mesai saatleri dışında EFT işlemi yapılabilir. Ancak yapılan işlem, bir sonraki iş günü işleme alınır ve karşı tarafın hesabına aktarılır.
Örneğin; 23 Nisan günü EFT yapıldığında para, ancak bu tarihten sonraki ilk işlem günü, EFT saati başladıktan sonra transfer olur ve karşı tarafın hesabına aktarılır.
EFT NEDİR?
EFT Sistemi Türk lirası üzerinden yapılan ödeme işlemlerinin bankalar arasında elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan ödeme sistemidir. 1992 yılında faaliyete geçen EFT Sistemi, 2000 yılında gerçekleştirilen yeniden yapılandırmayla yerini ikinci nesil EFT Sistemine bırakmıştır. TCMB, teknik birimleri tarafından geliştirilen üçüncü nesil EFT Sistemi de 2013 yılında işletime alınmıştır.
Üçüncü nesil EFT Sistemi iki işlevsel bileşene ayrılmıştır. Müşterilerarası TL Aktarım Sistemi bileşeninde, bankaların müşterileri adına gerçekleştirdikleri ödemeler, Bankalararası TL Aktarım Sistemi bileşeninde ise bankaların birbirleri arasında gerçekleştirdikleri ödemeler ile yurt dışı finansal kuruluşlara sağladıkları muhabirlik hizmetlerine ilişkin bankacılık ödemeleri gerçekleştirilmektedir.
EFT’nin her iki bileşeni de TCMB’nin kendi insan kaynakları ve teknik imkanlarıyla oluşturulan yazılımlarla hizmet vermektedir.
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