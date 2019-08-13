Resmi kurumlar ne zaman açılacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitecek?
Kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı tatilin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Öte yandan resmi kurumların yanı sıra bankalar ve kargo şubeleri gibi işletmelerin de ne zaman bayram tatili sonrası işleyişe başlayacakları araştırılıyor. Peki, resmi kurumlar ne zaman açılacak?
11 Ağustos'ta başlayan Kurban Bayramı dolayısıyla, hastanelerin acil servisleri dışındaki poliklinikleri, PTT şubeleri, nüfus müdürlükleri ve pek çok kamu kurumu çalışmıyor. Bayramın üçüncü gününü idrak eden vatandaşlar, bayram tatilinin biteceği ve resmi kurumların çalışmaya başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
10 Ağustos Cumartesi günü öğleden sonra başlayan Kurban Bayramı resmi tatili, 14 Ağustos Çarşamba bayramın dördüncü gününün idrak edilmesiyle son bulacak. 15 Ağustos Perşembe günü kamu kurumları, banka ve kargo şubeleri ile noterler iş başı yapacak.
KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ
Kurban Bayramı'nın arife günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı günleri ise aşağıdaki gibi olacak;
Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar
Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı
Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba
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