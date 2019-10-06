Resmi Gazete’de yayınlandı... Hassas kesin koruma
DOĞA harikaları Kelebekler Vadisi, Şarlak Şelalesi ve Obruk Gölü kesin korunacak hassas alan olarak belirlendi.
Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi, Konya’nın Karatay ilçesindeki Obruk Gölü, Osmaniye’nin Sumbas ilçesindeki Şarlak Şelalesi doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
OBRUK GÖLÜ
Kaynak değerlerinin korunması için, alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde insanların bölgeye girişlerinin engellendiği, bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel önlemler alınarak korunacak kara, su, deniz alanlarına kesin korunacak hassas alanlar deniliyor. Bu alanlar yapı yasağı getirilerek mutlak korunması gereken yerler oluyor.
ŞARLAK ŞELALESİ
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