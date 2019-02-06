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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.02.2019 - 06:08, Son Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlandı... Çeşitli kurumlarda 768 kişilik kadro ihdası

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Resmi Gazete'de yayımlandı... Çeşitli kurumlarda 768 kişilik kadro ihdası

Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesine 768 kişilik yeni kadro ihdas edildi.

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8'inci maddesinde değişikliğe gidilerek, ikinci fıkranın (c) bendine, “Yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda çalıştırılacaklar için açıktan alım izni aranmaz.” ifadesi eklendi.

Ayrıca, 15'inci maddeden sonra gelmek üzere eklenen maddeyle, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Devlet Arşivleri Başkanlığındaki Başkanlık Danışmanı, mali, sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığındaki (YTB) Başkanlık Müşavirine eşit statüye getirildi.

768 YENİ KADRO

Kararname’de yayımlanan liste ile; Adalet Bakanlığı bünyesinde 16 genel müdür yardımcısı, 1 hakim ve savcı eğitim merkezi müdürü, 2 hakim ve savcı eğitim merkezi müdür yardımcısı, 54 daire başkanı ile birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci derecelerden 50’şer tetkik hakimi olmak üzere toplam 250 tetkik hakimi ve 2 genel müdür yardımcısı ile iki farklı sınıftan 34 daire başkanı olmak üzere toplam 359 kadro ihdas edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurtdışı teşkilatına ise 30 eğitim müşaviri ve 10 ataşe kadrosu ihdas edildi.

Ayrıca, Avrupa Birliği Başkanlığı Merkez Teşkilatına ise 11 daire başkanı, Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatına 40 musahhih, 15 bekçi, 40 hizmetli ve Taşra Teşkilatına ise 1 ilçe müftüsü kadrosu ihdas edildi.

Kararnamedeki listeye göre, Devlet Arşivleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı bünyesinde ise 5 başkanlık danışmanı, 4 mali hizmetler uzmanı, 4 mali hizmetler uzman yardımcısı, 2 hukuk müşaviri, 45 şube müdürü, 5 şef, 36 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 15 bilgisayar işletmeni, 3 memur, 6 tekniker ve 2 avukat olmak üzere toplam 127 kişilik kadro ihdas edildi.

Ayrıca, kararname ile TİKA'ya 8 başkanlık danışmanı ve YTB'ye 2 başkanlık müşaviri kadrosu açıldı.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne ise 30 profesör, 20 doçent, çeşitli derecelerden 30 Doktor Öğretim Üyesi ve çeşitli derecelerden 45 Araştırma Görevlisi olmak üzere, 125 kişilik kadro ihdas edildi.
Kadro iptali

Kararname ile TİKA’nın merkez teşkilatı bünyesindeki 5 başkanlık müşaviri kadrosu ise iptal edildi.

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